مبابي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائيته أمام ريال سوسيداد

افتتح الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، سجله التهديفي في بطولة الدوري الإسباني بالموسم الجديد 2026/2027، بعدما سجل هدفين في شباك ريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء.
ويستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني.
ونجح مبابي في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليضع أول أهدافه في الليجا هذا الموسم، بعدما غاب عن التسجيل خلال مواجهة الفريق الماضية أمام إسبانيول.
وعاد المهاجم الفرنسي ليعزز تقدم ريال مدريد بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 60، ليمنح فريقه أفضلية أكبر أمام ريال سوسيداد.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
- كيليان مبابي – ريال مدريد: هدفان.
- رافينها – برشلونة: هدفان.
- فيرمين لوبيز – برشلونة: هدفان.
- ماريانو دياز – ألافيس: هدفان.
- أوباميانج – ديبورتيفو لاكورونيا: هدفان.
- روبرتو فرنانديز – إسبانيول: هدفان.
- أليكس بانيا – أتلتيكو مدريد: هدفان.
- جود بيلينجهام – ريال مدريد: هدف.
- كارلوس إيسبي – ريال مدريد: هدف.
- كريم أديمي – برشلونة: هدف.