مبابي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائيته أمام ريال سوسيداد

افتتح الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، سجله التهديفي في بطولة الدوري الإسباني بالموسم الجديد 2026/2027، بعدما سجل هدفين في شباك ريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني.

ونجح مبابي في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليضع أول أهدافه في الليجا هذا الموسم، بعدما غاب عن التسجيل خلال مواجهة الفريق الماضية أمام إسبانيول.

وعاد المهاجم الفرنسي ليعزز تقدم ريال مدريد بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 60، ليمنح فريقه أفضلية أكبر أمام ريال سوسيداد.

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