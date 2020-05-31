أبرزها اختفاء الرسائل .. تعرف على ميزات واتساب الجديدة

مع فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء العالم، نظرًا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، عمل مطورو واتساب WhatsApp بجهد لإضافة المزيد من الميزات الجديدة في وقت قصير لتلبية متطلبات ملايين من المستخدمين، ولعل من أبرزها زيادة عدد المشاركين في مكالمات الفيديو الجماعية.





ووفقًا لما ذكره موقع "eg24"، شهد تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة فيسبوك، خلال الأشهر الماضية وصول العدد من الميزات، حيث تم طرح الوضع الداكن الذي طال انتظاره، وتعمل خدمة واتساب التي يستخدمها مليارى مستخدم حول العالم، على تطوير بعض الميزات الجديدة نستعرض إليك فيما يلي أبرز الميزات المنتظرة:





- غرف ماسنجر Messenger rooms:

أطلقت شركة فيسبوك ميزة غرف الدردشة Messenger rooms، لتطبيق التراسل التابع لها ماسنجر فيسبوك، والآن تخطط الشركة الأمريكية لدمج الميزة الجديدة لخدمة الدردشة المرئية في واتساب إلى جانب موقع إنستجرام وأجهزة Portal، وستسمح ميزة Messenger rooms، لدردشات الفيديو في واتساب لإضافة ما يصل إلى 50 شخصا في غرف المحادثة بطريقة مخصصة.









- ملصقات ونسخ احتياطية مشفرة:

عثر موقع WABetaInfo، على ميزة الملصقات المتحركة، ولكنها مازالت قيد التطوير، وقد تظهر في وقت لاحق من هذا العام، وقد ظهرت ميزة النسخ الاحتياطية المشفرة ورموز QR في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب المخصص للأعمال، والذي سيسمح هذا لمستخدمي آيفون باختيار النسخ الاحتياطية الخاصة بهم مشفرة على iCloud، وتعيين كلمة مرور لاستعادة النسخ الاحتياطية، إلى جانب مشاركة الشركات لتفاصيل الاتصال الخاصة بهم مع العملاء عبر رمز ممسوح ضوئيا.





- اختفاء الرسائل:

إلى جانب ميزة حذف الرسائل بعد إرسالها خلال إطار زمني محدد، التى يمتلكها كل من واتساب وفيسبوك ماسنجر، تختبر خدمة التراسل الفورى ميزة اختفاء الرسائل، والتى تسمح للمستخدمين بحذف الرسائل المرسلة تلقائيًا مثل تحديثات حالة واتساب WhatsApp، وبمجرد تمكين الميزة، سيتمكن المستخدمون من تحديد إطار زمني لرسائلهم وبعد ذلك سيتم تدميرهم ذاتيا.





- دعم أجهزة متعددة:

تختبر منصة واتساب، إمكانية استخدام نفس حساب المستخدم لواتساب علي أكثر من جهاز أو نظام تشغيل، والتى تعد مقيدة في الوقت الحالي، فعندما يقوم المستخدم بتسجيل حسابه الخاص بواتساب علي هاتف آخر، لن تستطيع استخدام نفس الحساب علي هاتفه الأساسي، ومع الميزة الجديدة سيتقبل المستخدم إشعارا عن عند تسجل الدخول على هاتف جديد.