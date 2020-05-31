عمان تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 44 حالة

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الماضية.





وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 72 عاما؛ وبذلك يصل عدد الوفيات جراء الإصابة بـ "كوفيد-19" إلى 44 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.





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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس السبت تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم 260 حالة لعمانيين، و343 حالة لغير العمانيين.





وأوضحت الصحة العمانية أن العدد الكلي للحالات المصابة بفيروس كورونا داخل عمان وصل إلى 10423 حالة.





وفي وقت سابق، قررت السلطنة رفع الإغلاق عن العاصمة مسقط اعتبارا من الجمعة الماضية 29 مايو.





كما أصدرت السلطنة قرارا بإنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية.