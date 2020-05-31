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أخبار العالم

إعلان الطوارئ في لوس أنجلوس وغلق مراكز اختبار كورونا بعد خروج المظاهرات عن السيطرة

الأحد 31/مايو/2020 - 10:11 ص
المظاهرات تندلع في
المظاهرات تندلع في لوس انجلوس
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على صالح
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم، مساء السبت، حالة الطوارئ في مقاطعة ومدينة لوس أنجلوس، وقام بتحريك الحرس الوطني لمساعدة الشرطة بعد يومين من المظاهرات العنيفة والتي اشتعلت في أعقاب مقتل مواطن أمريكي أسود على يد ضباط الشرطة الأمريكية في ولاية مينيسوتا.

وقال مصدر في تطبيق القانون بـ الولايات المتحدة لصحيفة تايمز الأمريكية إن الحرس تم نشره في شوارع لوس أنجلوس بحلول منتصف الليل.


وطلب عمدة لوس أنجلوس إريك جارسيتي أن يقوم نيوسوم بتعبئة الحرس بعد أقل من ساعة من توسيع العمدة لحظر التجول، الذي تم تعيينه لأول مرة في وسط المدينة، إلى المدينة بأكملها من الساعة 8 مساءً إلى 5:30 صباح اليوم الأحد. 

وأعلنت خدمة مترو لوس أنجليس عن وقف جميع عمليات التنقل والرحلات خلال فترة حظر التجول.

وطلب رئيس الشرطة أليكس فيلانويفا والعمدة إيريك جارسيتي المساعدة من الحرس الوطني، للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة المطردة التي أثارها قتل ضابط شرطة أبيض لمواطن من أصل أفريقي يدعى جورج فلويد في مدينة مينيابوليس.

وانتقد قرار استدعاء الحرس الوطني من قبل عضو مجلس المدينة ماركيز هاريس داوسون، الذي يمثل منطقة جنوب لوس أنجلوس.


وقال هاريس داوسون في بيان "من الواضح أن خوفنا حقيقي من أن تطبيق القانون الإضافي لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف ضد الأشخاص الملونين". 

وتابع "يستغل الأناركيون ألمنا من خلال النهب والعنف - فهذه ليست مسألة حياة سوداء أو أفراد مجتمعنا الذين عانوا من العنصرية والقمع المنهجي - هؤلاء هم إرهابيون محليون".

وجاء القرار مع تدهور الوضع في منطقة فيرفاكس، حيث تم تخريب ونهب المتاجر في جروف، بما في ذلك نوردستروم ومتجر آبل. 

وأضرمت النيران في كشك صغير للشرطة في مركز التسوق.

وعندما حطم متظاهر النافذة الأمامية لـ احد المحال القريبة بمطرقة، صرخ البعض ، "لا تفعل ذلك! رجاء!" بينما هلل آخرون.

وبدأ المتظاهرون في الاشتباك فيما بينهم، وأنشأ أولئك الذين يحثون على السلام حاجزًا من عربات التسوق حول مدخل المتجر لحمايته ، ولكن بعد لحظات ، قفزت مجموعة أخرى الحواجز وكسرت باب المتجر.

واقتحم أكثر من 24 ضابطا المشهد من الجانب الغربي ، وأطلقوا الرصاص المطاطي وأرسلوا مئات العدو. 

ومع اقتراب ليل أمس السبت، كانت هناك تقارير أكثر عن نهب في جادة فيرفاكس وميلروز، حيث تم نهب العديد من المتاجر وإضرام النار في مقهى ستاربكس. 

وركض العشرات من اللصوص في متجر أديداس في شارع ميلروز وإدنبره في الساعة 9:45 مساءً ، ونفدوا حاملين صناديق زرقاء من الأحذية. .

كما دخل اللصوص إلى متجر الهدف قبل أن تطردهم الشرطة. 

واستخدمت شرطة بيفرلي هيلز الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لطردهم من متاجر روديو درايف. 

وكانت هناك أيضًا تقارير عن عمليات نهب متفرقة في وسط مدينة لوس أنجلوس

وبحلول منتصف الليل ، غادرت الحشود منطقة فيرفاكس ، ولكن كانت هناك تقارير متفرقة عن نهب ، بما في ذلك المزيد من الشرق في شارع ميلروز.

وقال جارسيتي إنه يراقب هذه الأحداث، وقد أرسل قائد شرطة لوس أنجلوس ميشيل مور لتنسيق الاستجابة شخصيًا.

وتحرك المتظاهرون أيضًا في مجموعة كبيرة عبر وسط مدينة لوس أنجلوس طوال فترة ما بعد الظهر وحتى المساء، واشتبكوا مع الشرطة في خطوط مناوشة، ووضعوا علامات على الجدران بالكتابات مطالبين بالعدالة لفلويد وغيرهم من الملونين الذين ماتوا على أيدي الشرطة.

وقال جارسيتي إن الاحتجاجات المتزامنة ووباء فيروس كورونا كوفيد 19 يمثل أثقل لحظة مررت بها كمقيم في لوس أنجلوس منذ أحداث الشغب في عام 1992.

واضطرت سلطات لوس أنجلوس إلى إغلاق جميع مواقع اختبار فيروس كورونا كإجراء وقائي. 

وكان مسؤولو الصحة قلقين من وجود متظاهرين بأعداد كبيرة، ما قد يعيق تقدم المدينة في القضاء على الفيروس.

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