في حال سرقة أو اختراق حساب واتساب .. استخدم هذه الخطوات فورا لاستعادته

يتعرض بعض مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب WhatsApp، إلى اختراق الحساب الخاص بهم على الخدمة، وقد يسبب ذلك خطورة كبيرة خاصة لما يحتويه ذلك الحساب من بيانات ومعلومات سرية، إذ من الممكن أن يقوم المخترق بابتزاز مالك الحساب بتلك المعلومات مقابل الحصول على الأموال.





ويعد واتساب المملوك لشركة فيسبوك تطبيق التراسل الفورى الأكثر استخداما، حيث يستخدم التطبيق أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، للبقاء على تواصل واتصال دائم مع الأصدقاء والعائلة، بفضل ميزاته الرائعة التى تناسب احتياجات بعض المستخدمين.









ونظرا للمعلومات السرية التى يحتويه تطبيق واتساب، يجب عليك تأمين حسابك على الخدمة تجنب لحدوث عملية اختراق، ولحسن الحظ لدى تطبيق واتساب ميزة مخصصة لحماية حسابك من الاختراق، حيث يمكنك استخدامها لاسترداد حسابك المسروق في حالة تعرضك للاختراق، وفيما يلي نستعرض إليك كيفية حماية حسابك وفقا لما ذكره موقع "hindustantimes".





الخطوة الأولى: اعد تثبيت تطبيق واتساب WhatsApp، ثم سجل الدخول باستخدام رقم هاتفك.





الخطوة الثانية: تحقق من رقم هاتفك بإدخال رمز التحقق المكون من 6 أرقام الذي تتلقاه عبر الرسائل القصيرة SMS، بمجرد القيام بذلك، سيتم تسجيل خروج المخترق تلقائيا من حسابك.





الخطوة الثالثة: قم بتمكين التحقق من خطوتين في حسابك، سيطلب منك واتساب إدخال الرمز في كلمرة تسجل فيها دخولك من جهاز جديد.





الخطوة الرابعة: عند قيام أحد الغرباء بمحاولة اختراق حسابك مرة أخرى فإن واتساب سيحذرك ويطلب منك إدخال رموز التحقق من خطوتين.