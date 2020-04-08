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تكنولوجيا

بمميزات خارقة.. واتساب الأزرق بلس 2020 whatsapp plus يطلق تحديثا جديدا لأندرويد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:01 م
2020 whatsapp plus
2020 whatsapp plus
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شيماء عبد المنعم
يتشابه تطبيق واتسآب بلس الأزرق WhatsApp Plus، مع الإصدار الإساسي من تطبيق المراسلة الفورية العالمي المملوك لشركة فيسبوك "واتساب WhatsApp "، في بعض الميزات الأساسية مثل إمكانية إرسال رسائل نصية، ورسائل الوسائط والملفات، وأيضًا إجراء المكالمات الصوتية والمرئية.

ويستخدم تطبيق واتسآب WhatsApp، أكثر من 2 مليار مستخدم  نشط في جميع أنحاء العالم، ولكن يبحث مستخدمي تطبيق واتساب الأخضر، عن بعض الميزات الأخرى لتحسين تجربة استخدامها لأفضل تطبيق تراسل شائع حول العالم، بعيدا عن تلك القيود التى تفرضها شركة فيسبوك على المستخدمين.

واتسآب الأزرق بلس WhatsApp Plus
وبالرغم من ظهور العديد من التطبيقات المعدلة من تطبيق واتساب، إلا أن منصة التطبيق الشهير حظرت أى حساب يستخدم إصدارات معدلة عن تطبيقها الأصلى، وسرعان ما عكف مطور تطبيق  واتسآب بلس الأزرق WhatsApp Plus، لتفادي الحظر المفروضة على الخدمة من قبل شركة فيسبوك.

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وبفضل بعض المزايا المطورة والمحسنة المتوفرة في واتسآب بلس الأزرق WhatsApp Plus، يعتبر حاليا من أحد التطبيقات التراسل الأكثر شعبية في العالم بين مستخدمي هواتف أندرويد,

مميزات الواتساب الأزرق WhatsApp Plus

ويحتوي تطبيق واتسآب بلس الأزرق WhatsApp Plus على العديد من المزايا التى تجعله منافسا قويا لخدمة واتساب العادي، وعلى مدار الأيام الماضية، تم الإعلان عن نسخة محسنة من تطبيق WhatsApp Plus، تأتي بالعديد من المميزات التى ستنال إعجاب المستخدمين.

وإلى جانب الخصائص التي يتميز بها التطبيق عن إصدار واتساب اللأصلي، والتي من بينها الميزات الرئيسية مثل: إمكانية عمل حسابين مختلفين على واتساب على نفس الهاتف، وإرسال ملفات وسائط (فيديوهات - صور - ورسائل صوتية) ذات سعة كبيرة، وإمكانية إرسال فيديو بحجم يصل إلى 50 ميجابايت.

بالإضافة إلى إمكانية تعيين كلمة مرور للحساب، وتغيير مشغل الفيديو، وجدولة الرسائل، يتميز تطبيق واتس اب بلس الأزرق WhatsApp Plus بالخصوصية التامة، التي تمكنك من إخفاء دردشات محددة، وميزة إخفاء حالة جاري الكتابة، وأيضًا ميزة إخفاء حالة جاري التسجيل.

وإلى جانب إمكانية إخفاء علامة استلام الرسالة وعلامة رؤيتها، يأتي تحديث واتس آب  بلس الأزرق WhatsApp Plus، إمكانية إجراء المكالمات الصوتية في المجموعات، ميزة الرد بسرية على رسالة ما في مجموعة.

تحديث واتس اب الأزرق WhatsApp Plus

ومن أبرز المزايا التى يأتي بها التحديث الجديد من واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus، قفل المحادثات بأرقام سرية، استعادة الرسائل المحذوفة، وزيادة مدة الحالة لأطول من 30 ثانية من التطبيق الأصلى، تحميل الحالة من جهات اتصالك سواء صورة أو فيديو، ولحماية الخصوصية أيضا يدعم التحديث الجديد قفل التطبيق ببصمة الأصبع، وإلى جانب مضاد الحظر "Antiban"، لرفع عن الحسابات التى تستخدم النسخ المعدلة. 
 
يمكنك تحميل أحدث إصدار من تطبيق واتسآب بلس الأزرق WhatsApp Plus من هنا
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