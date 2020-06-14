AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لتسهيل العثور على الصور.. جوجل تتيح خاصية جديدة على Google Photos

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:01 ص
جوجل تتيح خاصية جديدة
جوجل تتيح خاصية جديدة على Google Photos
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة جوجل Google  عن إجراء تطوير على تطبيقها للصور Google Photos، عن طريق إضافة خاصية لتسهيل العثور على الصور حسب المواقع التى أخذت فيها هذه الصور، وذلك للعثورعليها  بشكل أسرع.  

وبحسب موقع Android Police فإن جوجل قامت باستحداث خاصية جديدة تسمى Explore map أو استكشف الخريطة، وعند البحث فيها ستجد الصور التي تريدها بسهولة. 



ويمكن البحث في خاصية Explore map عن المواقع أو الأماكن التى التقطت فيها هذه الصوروكذلك يمكن البحث عن  أسماء الأشخاص أو الأشياء الموجودة في الصور لتظهر بسرعة بدلا من البحث في مئات الصور. 

وفعلت جوجل الخاصية بشكل تجريبى حتى الآن لبعض المستخدمين، على أن تقوم بتفعيلها بشكل عام قريبا، وسيجد المسستخدمين الخريطة الجديدة في صفحة البحث إلى جانب الأماكن التى أخذت فيها هذه الصور. 

ويجب على المستخدمين عند التقاط الصور القيام بربط هواتفهم  بإحداثيات GPS حتى يمكن حفظ الصور بالمكان الذى التقطت فيه، وبالتالى يمكن العثور عليها بسهولة، حيث لن تقوم الخاصية بحفظ الصور الغير مرتبطة ب GPS . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمستخدمى أندرويد.. خطوات لرفع الصور والفيديوهات مباشرة من فيسبوك ل Google Photos

أفضل تطبيقات مجانية على Google Play لهواتف الآندرويد.. فيديو

يمكنك تحميله.. تطبيق Adobe Photoshop Camera مجانا لجميع هواتف أندرويد.. فيديو

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاومي تعلن رسميا عن هاتف Redmi Note 9 Pro في مصر.. وميزة خفية برسائل واتس آب لا يعلمها الكثيرون

ترشيحاتنا

أمير كرارة يعلن عن مسلسله الجديد رمضان المُقبل

عادة ملكية أم فراغ.. الملكة اليزابيث تحتفل بعيد ميلادها مرتين في السنة.. ما السر؟

عودة الدوري أبرزها.. مجلس الأهلي يحدد 6 مطالب لرفعها لـ اتحاد الكرة

بدي كت أبيض وبنطلون ليجن.. لاميتا فرنجية تظهر بـ إطلالة جذابة

الصحة: البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء المحافظات أقل معدل إصابة بفيروس كورونا

الخونة يشنون هجوما على مصر وجيشها.. وأحمد موسى يرد: إحنا أقوياء ومحدش يهددنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها

عادة ملكية أم فراغ.. الملكة اليزابيث تحتفل بعيد ميلادها مرتين في السنة.. ما السر؟

بعد تصدرها التريند.. 5 صور لـ آمال ماهر بإطلالات مختلفة