لتسهيل العثور على الصور.. جوجل تتيح خاصية جديدة على Google Photos

أعلنت شركة جوجل Google عن إجراء تطوير على تطبيقها للصور Google Photos، عن طريق إضافة خاصية لتسهيل العثور على الصور حسب المواقع التى أخذت فيها هذه الصور، وذلك للعثورعليها بشكل أسرع.





وبحسب موقع Android Police فإن جوجل قامت باستحداث خاصية جديدة تسمى Explore map أو استكشف الخريطة، وعند البحث فيها ستجد الصور التي تريدها بسهولة.













ويمكن البحث في خاصية Explore map عن المواقع أو الأماكن التى التقطت فيها هذه الصوروكذلك يمكن البحث عن أسماء الأشخاص أو الأشياء الموجودة في الصور لتظهر بسرعة بدلا من البحث في مئات الصور.





وفعلت جوجل الخاصية بشكل تجريبى حتى الآن لبعض المستخدمين، على أن تقوم بتفعيلها بشكل عام قريبا، وسيجد المسستخدمين الخريطة الجديدة في صفحة البحث إلى جانب الأماكن التى أخذت فيها هذه الصور.





ويجب على المستخدمين عند التقاط الصور القيام بربط هواتفهم بإحداثيات GPS حتى يمكن حفظ الصور بالمكان الذى التقطت فيه، وبالتالى يمكن العثور عليها بسهولة، حيث لن تقوم الخاصية بحفظ الصور الغير مرتبطة ب GPS .



