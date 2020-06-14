AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لتحويل صورك للوحات .. أفضل تطبيقات لكاميرا الهواتف في 2020.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:12 ص
أفضل تطبيقات لكاميرا
أفضل تطبيقات لكاميرا الهواتف في 2020
Advertisements
ندى على
يعتبر أكثر ما يميز الهواتف الذكية لدى معظم محبيها ومشتريها؛ الإمكانيات العالية التى تتمتع بها كاميرات تلك الهواتف، والتى تمكنها من التقاط صور بجودة تصوير عالية، ويعتبر البديل الوحيد لهذه التطبيقات هى تطبيقات الكاميرا للهواتف العادية، حيث يستطسع المستخدمون من خلالها الحصول على صورة بجودة تصوير فائقة بالغضافة إلى التعديل عليها. 

وذكر موقع Android Headlines أفضل تطبيقات لكاميرا الهواتف في 2020، والتى تقوم بإضافة عدد كبير من المميزات على كاميرات الهواتف العادية للوصول إلى دجودة الصور في الهواتف الذكي المتطورة. 


تطبيق Painnt 

ويعمل التطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، حيث يحول Painnt صورك إلى صور فنية ، كما يمكنك من الاختيار من بين العديد من  الفلاتر عالية الدقة المخصصة بالكامل لتحسين صورك ، بما في ذلك الكتب الكلاسيكية والكتب المصورة والحديثة والمجردة، و يجعل صورك تبدو وكأنها لوحات حقيقية، ويعمل التطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، حيث يحول Painnt صورك إلى صور فنية ، كما يمكنك من الاختيار من بين العديد من  الفلاتر عالية الدقة المخصصة بالكامل لتحسين صورك ، بما في ذلك الكتب الكلاسيكية والكتب المصورة والحديثة والمجردة، و يجعل صورك تبدو وكأنها لوحات حقيقية.

\

تطبيق PhotoRoom

تطبيق PhotoRoom يقوم بتحديد الأشياء الموجودة على الصورة، ويقوم بإزالة الخلفيات الموجودة على الصورة، ويعمل على تحسينها وإجراء التغييرات التى يريدها المستخدمون، ويمكن للمستخدمين تعديل الصور عن طريق إضافة الاشياء والخلفيات الألوان التى يريدونها ، وتحريكها ، وإضافة بعض عناصر الظل لدرجة أنهم يستطيعون القيام  بتكوين صورة شبه جديدة، ويعتبر تطبيق PhotoRoom تطبيقا سهلا للغاية عند استخدامه، وإجراء التعديلات عليه بكل سهولة، ويتيح اقتصاص الخلفية تمامًا واستبدالها بصور أخرى ، ويمكن أن تبدو الخلفيات المخصصة مقنعة جدًا بفضل الأدوات المتضمنة في التطبيق لضبط الظلال وإضافة عناصر رسومية أخرى . 


تطبيق Adobe Photoshop Camera   

ويساعد تطبيق Photoshop Camera بشكل أساسي على تحرير الصور والتعديل عليها بعدة طرق مختلفة، كما يحتوي على 80 فلتر، بعد التقاط الصور لتصحيح الأخطاء الموجودة بها، ومن بين هذه "الفلاتر" التى يقوم التطبيق استخدامها فلتر بورتريه الذى يشبه تطبيق aiportraits ، والذى انتشر مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بين المستخدمين والذى يحول الصور إلى فترة القرون الوسطى، ويقوم تطبيق Photoshop Camera باستخدام تأثيرات الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور ، بينما يمكن لميزة الضبط التلقائي ضبط السطوع والظلال والإخفاء التلقائي بشكل آلى.


تطبيق Phocus : Portrait Mode & Portrait Lighting Editor 

هو تطبيق لتحرير وتعديل الصور ولإنشاء صور تحتوى على جودة عالية مع تركيز كبير بحيث يمكنك من صنع صورة بورتريه عالية الجودة، وبدون وجود أى عوامل خارجية تعيق تركيز الصورة، حيث يعد تطبيق Phocus : Portrait Mode & Portrait Lighting Editor ، و هو تطبيق مجانى في الوقت الحالى بدلا من ٤ دولار، كان يدفعها المسخدمون كاشتراك شهرى له، قبل ذلك،  ويقوم باستخدامه أكثر من  من 375 ألف مستخدم، كما يستخدم لتعتيم الخلفية للحصول على صور رائعة بالأبيض والأسود.



تطبيق  Prisma

يعتبر تطبيق  Prisma من التطبيقات المشهورة على نطاق واسع، حيث  أنه التطبيق الأكثر استخداما لاستخدامه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، حيث يمكن لـ Prisma تحويل صورك إلى لوحات، كما يمكنك الحصول على صور على طراز عصر النهضة، إلى جانب ذلك ، لدي التطبيق الآن أكثر من 300 فلت، ويمكنك أيضًا من ضبط التعريض والحدة والتباين والسطوع لجعل صورك أكثر كمالا، كما يمكنك أيضًا مشاركة إبداعاتك مع الآخرين والتواصل مع أفكار رائعة أخرى. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطر داهم يهدد هواتف أندرويد.. شبكة سرية تستتر خلف 103 تطبيقات ضارة يجب حذفها فورا

لـ آيفون و أندرويد..أفضل 5 تطبيقات لتعديل الصور

لهواتف آيفون بكاميرا واحدة.. اعمل صور بورتريه ببلاش.. فيديو

متاح لهواتف آيفون فقط.. PhotoRoom تطبيق جديد يحذف الخلفيات المزعجة من الصور .. فيديو

أدوبي تطلق تطبيق Photoshop Camera.. تعرف على التفاصيل

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. بعد إصابة شركة عالمية به اعرف ما هو فيروس الفدية الضار.. لينوفو تعلن عن أرخص لاب توب في العالم

ترشيحاتنا

مشهد إنساني ينهي اشتباكات بين المتظاهرين واليمين المتطرف في لندن.. صور

حمدي فتحي يحتفل بحفل زفافه .. فيديو

ابني ليس ملتزمًا بالصلاة .. هل أحاسب على تقصيره؟.. وسيم يوسف يجيب

بصورة جماعية .. رامى رضوان يرد على شائعة انفصال إيمى سمير غانم وحسن الرداد

هاني رسلان: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة بات مفضوحًا أمام العالم

المصري المشارك بفريق أوكسفورد لإنتاج لقاح كورونا: أغلب خلايا جسم الإنسان تعتبر مستقبلات للفيروس

AdvertisementS

ارتفاع أعداد قتلى ومصابي انفجار ناقلة غاز في الصين إلى 191 شخصا.. فيديو

مقتل بروكس يشعل أمريكا .. المتظاهرون يحرقون مطعما والشرطة تغلق الطرق.. فيديو

دعاء إزالة الألم .. 10 كلمات شفاء من الداء حث عليها الرسول

المستشار القانوني للأهلي: النيابة استدعت معلول وأزارو لسؤالهما عن مكافآت تركي آل الشيخ

تحتوي على 75% دهونا مشبعة.. أضرار تناول الجبنة المطبوخة والمثلثات

الأصح مرتان فقط.. دراسة: الاستحمام يوميا يصيب الإنسان بالربو والسكر وأمراض المناعة

أخبار الفن | تحول جذري في حياة ابنة رجاء الجداوي.. وفاة شقيق نورا وبوسي.. حقيقة بوستر مسلسل الاختيار 2

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها

7 أعمال تجعلك في ظل الرحمن يوم القيامة

طبيب مصري بموسكو: الدواء الروسي أفيفافير يقضي على كورونا في 5 أيام.. فيديو

المستشار القانوني للأهلي: رد تبرعات تركي آل الشيخ حفاظا على اسم النادى ومسئوليه

تركي آل الشيخ عن أزمته مع الأهلي: فيه قضاء مصري عادل ولن أدخل في مهاترات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيب بالصدمة.. 16 مليون جنيه فاتورة علاج أمريكي من كورونا

قطة بوجه مضحك تعشق اللعب مع الصراصير.. صور

ماسك الكولاجين فى المنزل .. لإخفاء علامات الشيخوخة