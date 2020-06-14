لتحويل صورك للوحات .. أفضل تطبيقات لكاميرا الهواتف في 2020.. فيديو

يعتبر أكثر ما يميز الهواتف الذكية لدى معظم محبيها ومشتريها؛ الإمكانيات العالية التى تتمتع بها كاميرات تلك الهواتف، والتى تمكنها من التقاط صور بجودة تصوير عالية، ويعتبر البديل الوحيد لهذه التطبيقات هى تطبيقات الكاميرا للهواتف العادية، حيث يستطسع المستخدمون من خلالها الحصول على صورة بجودة تصوير فائقة بالغضافة إلى التعديل عليها.





وذكر موقع Android Headlines أفضل تطبيقات لكاميرا الهواتف في 2020 ، والتى تقوم بإضافة عدد كبير من المميزات على كاميرات الهواتف العادية للوصول إلى دجودة الصور في الهواتف الذكي المتطورة.









تطبيق Painnt

ويعمل التطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، حيث يحول Painnt صورك إلى صور فنية ، كما يمكنك من الاختيار من بين العديد من الفلاتر عالية الدقة المخصصة بالكامل لتحسين صورك ، بما في ذلك الكتب الكلاسيكية والكتب المصورة والحديثة والمجردة، و يجعل صورك تبدو وكأنها لوحات حقيقية، ويعمل التطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، حيث يحول Painnt صورك إلى صور فنية ، كما يمكنك من الاختيار من بين العديد من الفلاتر عالية الدقة المخصصة بالكامل لتحسين صورك ، بما في ذلك الكتب الكلاسيكية والكتب المصورة والحديثة والمجردة، و يجعل صورك تبدو وكأنها لوحات حقيقية.







تطبيق PhotoRoom

تطبيق PhotoRoom يقوم بتحديد الأشياء الموجودة على الصورة، ويقوم بإزالة الخلفيات الموجودة على الصورة، ويعمل على تحسينها وإجراء التغييرات التى يريدها المستخدمون، ويمكن للمستخدمين تعديل الصور عن طريق إضافة الاشياء والخلفيات الألوان التى يريدونها ، وتحريكها ، وإضافة بعض عناصر الظل لدرجة أنهم يستطيعون القيام بتكوين صورة شبه جديدة، ويعتبر تطبيق PhotoRoom تطبيقا سهلا للغاية عند استخدامه، وإجراء التعديلات عليه بكل سهولة، ويتيح اقتصاص الخلفية تمامًا واستبدالها بصور أخرى ، ويمكن أن تبدو الخلفيات المخصصة مقنعة جدًا بفضل الأدوات المتضمنة في التطبيق لضبط الظلال وإضافة عناصر رسومية أخرى .







تطبيق Adobe Photoshop Camera

ويساعد تطبيق Photoshop Camera بشكل أساسي على تحرير الصور والتعديل عليها بعدة طرق مختلفة، كما يحتوي على 80 فلتر، بعد التقاط الصور لتصحيح الأخطاء الموجودة بها، ومن بين هذه "الفلاتر" التى يقوم التطبيق استخدامها فلتر بورتريه الذى يشبه تطبيق aiportraits ، والذى انتشر مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بين المستخدمين والذى يحول الصور إلى فترة القرون الوسطى، ويقوم تطبيق Photoshop Camera باستخدام تأثيرات الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور ، بينما يمكن لميزة الضبط التلقائي ضبط السطوع والظلال والإخفاء التلقائي بشكل آلى.





تطبيق Phocus : Portrait Mode & Portrait Lighting Editor

هو تطبيق لتحرير وتعديل الصور ولإنشاء صور تحتوى على جودة عالية مع تركيز كبير بحيث يمكنك من صنع صورة بورتريه عالية الجودة، وبدون وجود أى عوامل خارجية تعيق تركيز الصورة، حيث يعد تطبيق Phocus : Portrait Mode & Portrait Lighting Editor ، و هو تطبيق مجانى في الوقت الحالى بدلا من ٤ دولار، كان يدفعها المسخدمون كاشتراك شهرى له، قبل ذلك، ويقوم باستخدامه أكثر من من 375 ألف مستخدم، كما يستخدم لتعتيم الخلفية للحصول على صور رائعة بالأبيض والأسود.









تطبيق Prisma

يعتبر تطبيق Prisma من التطبيقات المشهورة على نطاق واسع، حيث أنه التطبيق الأكثر استخداما لاستخدامه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، حيث يمكن لـ Prisma تحويل صورك إلى لوحات، كما يمكنك الحصول على صور على طراز عصر النهضة، إلى جانب ذلك ، لدي التطبيق الآن أكثر من 300 فلت، ويمكنك أيضًا من ضبط التعريض والحدة والتباين والسطوع لجعل صورك أكثر كمالا، كما يمكنك أيضًا مشاركة إبداعاتك مع الآخرين والتواصل مع أفكار رائعة أخرى.



