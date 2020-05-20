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تكنولوجيا

حرب على تيك توك في الهند بسبب يوتيوبر وتقييم التطبيق ينخفض لنجمتين فقط

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:44 ص
حرب على تيك توك فى
حرب على تيك توك فى الهند بسبب يوتيوبر
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ندى على
يواجه موقع الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك حربا كبيرة في الهند على متجر جوجل للتطبيقات Google Play، بسبب مشاهير السوشيال ميديا، فبعد أن أصبح التطبيق الأكثر تحميلا في الربع الأول من العام الحالى، وصل تقييمه إلى نجمتين فقط في الهند. 

وبحسب موقع Android Police فإن هناك حربا في الهند على تطبيق تيك توك،  ولكنها من نوع آخر، حيث أن هناك فريقا من مشجعى أحد مشاهير التواصل الاجتماعى على موقع يوتيوب يقومون بحرب على تيك توك بسبب نجم آخر على التطبيق. 


وترجع القصة إلى أن هناك نجما هنديا شهيرا أو "يوتيوبر" على موقع يوتيوب يدعى Carry Minati قام بانتقاد نجم آخر أو "تيكتوكر" على موقع تيك توك يدعى Amir Siddiqui،  كما انتقد التطبيق نفسه، الأمر الذى أدى إلى حذف يوتيوب لفيديو Carry Minati . 

ومنذ هذه اللحظة قام فريقان على كل وسائل التواصل الاجتماعى الهندية من محبى النجمين إلى تحدى الآخر، إلى أن وصل فريق نجم اليوتيوب Carry Minati بشن حملة على تطبيق تيك توك على Google Play لحظر التطبيق والقيام بتخفيض تقييمه. 

ونجح فريق نجم اليوتيوب Carry Minati بالقيام فعلا بتخفيض التطبيق إلى أن وصل إلى نجمتين فقط بعد أن كان تقييمه 4.8 نجمة، حيث كان قد وصل إلى أكثر التطبيقات تحميلا في العالم، منذ تفشي فيروس كورونا. 

جدير بالذكر أن متجر تطبيقات جوجل  Google Play يقوم بحذف التطبيقات تلقائيا عندما يتم تقييمها بدرجة منخفضة. 

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