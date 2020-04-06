للتغلب على ملل الحظر المنزلى.. تيك توك الأكثر تحميلا في 2020

أعلنت شركة App Annie لأبحاث السوق أن تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok أصبح أكثر موقع تواصل اجتماعى يتم تحميله في العالم، في الربع الأول، من العام الحالى 2020.





أوضحت الشركة أن تحميل تطبيق تيك توك زاد على هواتف أندرويد بشكل كبير للغاية كما زاد متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون عليه بنسبة 20% على مدار الربع الأول في 2020.





كما ازدادت تحميلات تطبيق تيك توك من على متجرGoogle Play خلال هذا الربع بنسبة 5% ، حيث بلغ إجمالى التنزيلات 22.5 مليار ، وذلك على هواتف أندرويد.





أما بالنسبة لهواتف آيفون فقد زادت تنزيلات تطبيق تيك توك عبر متجر تطبيقات iTunes بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق في الربع الأول من عام 2020، لتصل إلى أكثر من 9 مليارات تنزيل في الإجمال.





ويعتبر الإحصاء الإجمالى لعدد تنزيلات تطبيق تيك توك على هواتف أندرويد وآيفون هى الاكثر في الربع الأول، يليها تحميل تطبيقات واتسآب وفيسبوك وانستجرام وماسنجر.





وأرجعت الشركة أن سبب هذه الزيادة الكبيرة هو محاولة للتغلب على الأوقات الطويلة في المنزل والقضاء على الملل، منذ بداية العزل المنزلى خاصة لما يتمتع به التطبيق من خصائص تجعله الموقع المفضل لدى كل المراهقين والشباب، وحتى الكبار من محبى الكوميديا.





و يمنح تيك توك لمستخدميه عمل فيديوهات قصيرة جدا، على عكس يوتيوب، الذى من الممكن أن يستمر عليه أحد المستخدمين لأكثر من نصف ساعة، بالإضافة إلى خاصية تركيب الأصوات والأغانى على الفيديو الأصلى، مما جعله نافذة بديلة لمعزولى كورونا على العالم.



