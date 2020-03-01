بهذه الطريقة.. تيك توك والصحة العالمية يواجهان كورونا

ذكر موقع The Verge أن منظمة الصحة العالمية أطلقت حسابا على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، كجزء من المجهودات التى تقوم بها المنظمة لمواجهة فيروس كورونا.





وتقوم منظمة الصحة العالمية بالعمل على مواجهة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة للحد من فيروس كورونا حتى يمكن مواجهته والحد من انتشاره بشكل سليم.





وقالت Benedetta Allegranzi المسئولة عن مكافحة العدوى في منظمة الصحة العالمية في أول فيديو على الحساب الجديد للمنظمة على موقع تيك توك الخطوات التى يجب للناس اتباعها لحماية أنفسهم من المرض، بالإضافة إلى إمكانية زياتهم موقع المنظمة من أجل الحصول على معلومات أكثر.









ويعد إطلاق حساب TikTok جزءًا من عمل منظمة الصحة العالمية للحصول على معلومات دقيقة حول فيروس كورونا عبر الإنترنت. وكانت منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض قد أمضت مؤخرا مكافحة المعلومات الخاطئة المتعلقة بالفيروس على منصات التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر.





وفي وقت سابق، قالت شركة فيسبوك إنها تقوم بحظر ووضع قيود شديدة على الهاشتاجات التى تستخدم في انتشار المعلومات المضللة وإثارة الهلع بين الناس، وكذلك ستقوم الشركة بحظر كل الصور والفيديوهات التى يتم مشاركتها على موقع انستجرام.









وقام موقع يوتيوب بإظهار مراجعات نصية تحذر مستخدمى الموقع لمحاولة تجنب بث المعلومات المضللة حول الفيروس.





وأعلنت شركة جوجل أنها أطلقت رسائل تحذيرية على نتائج البحث الخاصة بمحرك جوجل لمستخدميها لمساعدتهم على مواجهة وتجنب فيروس كورونا.



