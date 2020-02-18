كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها

فجرت شركة أبل صدمة مدوية حيث كشفت عن تأثير فيروس كورونا على أجهزة الآيفون والذي من المرجح أن يضرب إيراداته ويقلل من الأرباح.

أصدرت عملاق التكنولوجيا أبل بيانًا طويلًا وصريحًا يشيد بالأطباء وعمال الصحة المتصدين للفيروس في مدينة ووهان الصينية، وبرغم مكافحة السلطات لمكافحة انتشار كورونا الفتاك إلا أن أبل حذرت نقص عالمي في أجهزة الآيفون.

فقد خفضت الشركة أرباحها المقدرة لهذا العام، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم داخل الأسواق في جميع أنحاء العالم مدفوعة بمخاوف من أن هذا المرض سوف يتسبب في ركود اقتصادي عالمي، تقول أبل: "ليس هناك أمل في أن نحقق الإيرادات التي توقعناها لربع مارس".

وأوضحت أبل أن الطلب على منتجاتها من آيفون في الصين قد تأثر بسبب انتشار الفيروس القاتل، فقد أغلقت المتاجر الخاصة بالشركة وتوقف عمل وكلاء التوزيع التابعين لها.

وعلى الرغم من وجود مواقع شركاء تصنيع لشركة أبل خارج مقاطعة هوبي إلا أنه سيتم تقييد إمدادات آيفون في جميع أنحاء العالم بسبب بطء نمو الإنتاج والإيرادات بشكل أكبر مما توقعت الشركة وفقًا لصحيفة مترو.

وتضيف أبل: "إن صحة ورفاهية كل شخص يساعد في جعل هذه المنتجات ممكنة هي أولويتنا القصوى، ونحن نعمل بالتشاور الوثيق مع موردينا وخبراء الصحة العامة خلال السير في هذا الطريق المنحدر، كانت المتاجر المفتوحة تعمل ضمن ساعات قليلة مع حركة زبائن منخفضة للغاية".

واختتمت الشركة: "نقوم بإعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بنا وسنستمر في القيام بذلك بثبات وأمان قدر الإمكان، مكاتبنا ومراكز الاتصال التابعة لنا في الصين مفتوحة، بالإضافة إلى وجود متاجرنا على الإنترنت".