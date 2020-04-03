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تكنولوجيا

مشاهير تيك توك.. لتأمين حسابك على TikTok اتبع هذه الخطوات

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:02 م
TikTok
TikTok
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شيماء عبد المنعم
بسبب فرض حظر التجول وبقاء ملايين الناس حول العالم في منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا، ازدادت شعبية تطبيق تيك توك Tik Tok الصيني، والذي أصبح الأكثر استخداما خلال الفترة الماضية بين معظم الأشخاص والمشاهير، حيث يقوموا بتصوير مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها لمتابعينهم للترفيه عن أنفسهم خلال العزل المنزلي.

ولسوء الحظ، لا يدعم تطبيق تيك توك TikTok، حتى الآن ميزات أمان قوية مثل المصادقة الثنائية 2FA، مثل المتوفرة في تطبيقي واتساب وتويتر، ولكن ما يزال بإمكانك تأمين حسابك من خلال إضافة رمز التحقق وتغيير بعض الإعدادات الرئيسية، وإليك كيفية تأمين حسابك على تطبيق تيك توك TikTok، وفقا لما ذكره موقع "howtogeek":

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كيفية معرفة من يستخدم حسابك:

إذا كنت تشك في أن شخصا ما يستخدم حسابك على تيك توك TikTok، يمكنك معرفة مِن خلال أي جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، افتح تطبيق تيك توك TikTok> في الشاشة الرئيسية للتطبيق اضغط على الثلاث نقاط الرأسية في أعلى اليمين لفتح القائمة الرئيسية> ثم اضغط على خيار "إدارة حسابي Manage my Account"> انقر على خيار "الأمان Security" حيث سيظهر لك أي تنبيهات أو تحذيرات أمنية إضافية> حدد خيار "أجهزتك Your Devices">لاستكشاف جميع الأجهزة التي سجلت منها الدخول والتي تستخدم حسابك منها.
TikTok Security


كيفية إعداد رمز التحقق لحساب تيك توك:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في هاتف آيفون iPhone  أو أندرويد Android> اضغط على علامة تبويب "أنا Me" في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة الرئيسية> ثم انقر على النقاط الرأسية الثلاث لفتح قائمة "الإعدادات settings"> من القائمة اضغط على خيار "إدارة حسابي Manage My Account"> ثم أضف رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني، وبمجرد إضافة هذه المعلومات، سيرسل لك التطبيق رمز التحقق تلقائيا في أي وقت تحاول فيه تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك.

TikTok Me Screen

كيفية منع TikTok من حفظ معلومات تسجيل الدخول:

تلقائيا، يحفظ تطبيق تيك توك TikTok، اسم المستخدم وكلمة المرور، وبالتالي إذا استخدم شخص آخر هاتفك في اى وقت فربما يستطيع الدخول لحسابك، ولكن يمكنك زيادة الأمان من خلال تفعيل خيار التشغيل دائما دون تسجيل الدخول إلى حسابك، افتح التطبيق> اضغط على علامة تبويب "أنا Me"، ثم اضغط على على أيقونة النقاط الرأسية الثلاث في أعلى الجهة اليمنى لفتح القائمة الرئيسية> انقر على خيار "إدارة حسابي Manage my Account"> ثم قم بإلغاء تفعيل إعداد "حفظ معلومات تسجيل الدخول Save Login Info".
TikTok Manage My Account Menu
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