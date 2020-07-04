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تكنولوجيا

على غرار لينكد إن .. Reddit يوقف جمع بيانات المستخدمين بسبب ميزة في هواتف آيفون

السبت 04/يوليه/2020 - 07:09 م
Reddit يوقف جمع بيانات
Reddit يوقف جمع بيانات المستخدمين بسبب ميزة في هواتف آيفون
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ندى على
قال موقع  Reddit ريديت إنه سيتوقف عن عملية تخزين بيانات مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد، من خلال نسخ المعلومات من خلال حافظة clipboard ، وذلك بعد إطلاق آبل ميزة تخبر المستخدمين عن التطبيقات التى تقوم بجمع معلوماتهم. 

وبحسب موقع The Verge فإن الميزة التى أصدرتها آبل ضمن نظام التشغيل الجديد iOS 14 والتى تخبر المستخدمين بالتطبيقات التى تجمع بياناتهم الشخصية بالإضافة إلى بيانات البحث الخاصة بهم، جعلت معظم التطبيقات تتراجع عن هذه العادة. 


وذكر مسؤلو تطبيق Reddit في بيان لهم بأنهم لا يقومون بجمع بيانات المستخدمين ولا يقوموا بالاطلاع على بيانات بحث المستخدمين، وأن الأمر كان مجرد خطأ ما، وإنهم سيقومون بحله بحلول يوم 14 من يوليو الجارى. 

و أثار عدد  من مطوري آيفون ، مخاوف بشأن سلوك نسخ الحافظة وجمع بيانات المستخدمين، مشيرين إلى أن العشرات من التطبيقات شاركت في هذه الممارسة ، حيث كشفت ميزة الخصوصية في iOS 14 ، التي لا تزال في مرحلة تجريبية محدودة للمطورين ، عن العديد من التطبيقات التي شاركت في نسخ الحافظة في الأسابيع الأخيرة.. 

وكانت منصة LinkedIn لينكد إن للوظائف، قد قررت إيقاف تطبيقها من تخزين بيانات ومعلومات المستخدمين ونسخها من حافظة clipboard في هواتف آيفون. 


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