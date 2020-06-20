تطبيق Reddit يوفر خاصية التصفح الخفى لمستخدميه.. فيديو

قام تطبيق Reddit بتطوير خاصية جديدة لمستخدميه تعمل على التصفح في الوضع الخفى، دون ترك أى آثار لأنشطة حسابات مستخدميه على أدوات البحث الخاصة بالتطبيق.





وبحسب موقع Pocketnow فإن تطبيق Reddit قام بتطوير نسخته على هواتف أندرويد، وتوفير خاصية الوضع الخفى عند التصفح كما أن التطبيق يعمل على توفيرها لهواتف آيفون وأجهزة iOS والتى ستكون متاحة للاستخدام في شهر يوليو أو أغسطس القادمين.









وسيتم السماح بالتصفح للمستخدمين على أدوات البحث الموجودة في التطبيق في الوضع الخفى وبشكل مجهول، ولكن لن يمكنهم النشر أو التصويت أو التعليق أو أداء أي نشاط آخر مرتبط بحساباتهم عند تشغيل الوضع، كما سيكون من السهل جدًا التبديل بين وضع التصفح المجهول والوضع العادي بمجرد العودة إلى الملف الشخصي المسجل.





وبمجرد استهلاك أكثر من 30 دقيقة من عدم النشاط على وضع التصفح الخفى ستنهي الميزة تلقائيا وتتحول إلى الوضع العادى، وعندما يقوم المستخدمون بتمكين وضع التصفح المجهول، لن يتم حفظ سجل التصفح أو البحث أيضًا ، كما لن يتم تسجيل أنشطة المستخدمين لتقديم توصيات مخصصة ولن يرسل إشعارات مخصصة مستندة إلى النشاط أيضًا.





وتطبيق Reddit هو موقع أمريكي ، ويتم استخدامه لنشر العديد من الأشياء المختلفة، مثل الصور والفيديوهات وأيضا المنشورات النصية ، والروابط ، ويتم فيه مناقشة كل الموضوعات، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، ويمكنك تسجيل حساب عليه للدخول والتعرف على كل ما تريده.



