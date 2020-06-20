AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تطبيق Reddit يوفر خاصية التصفح الخفى لمستخدميه.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 05:01 ص
تطبيق Reddit يوفر
تطبيق Reddit يوفر خاصية التصفح الخفى لمستخدميه
Advertisements
ندى على
قام تطبيق Reddit بتطوير خاصية جديدة لمستخدميه تعمل على التصفح في الوضع الخفى، دون ترك أى آثار لأنشطة حسابات مستخدميه على أدوات البحث الخاصة بالتطبيق. 

وبحسب موقع Pocketnow فإن تطبيق Reddit قام بتطوير نسخته على هواتف أندرويد، وتوفير خاصية الوضع الخفى عند التصفح كما أن التطبيق يعمل على توفيرها لهواتف آيفون وأجهزة iOS والتى ستكون متاحة للاستخدام في شهر يوليو أو أغسطس القادمين. 


وسيتم السماح بالتصفح للمستخدمين على أدوات البحث الموجودة في التطبيق في الوضع الخفى وبشكل مجهول، ولكن لن يمكنهم النشر أو التصويت أو التعليق أو أداء أي نشاط آخر مرتبط بحساباتهم عند تشغيل  الوضع، كما سيكون من السهل جدًا التبديل بين وضع التصفح المجهول والوضع العادي بمجرد العودة إلى الملف الشخصي المسجل.

وبمجرد استهلاك أكثر من 30 دقيقة من عدم النشاط  على وضع التصفح الخفى ستنهي الميزة تلقائيا وتتحول إلى الوضع العادى، وعندما يقوم المستخدمون بتمكين وضع التصفح المجهول، لن يتم حفظ سجل التصفح أو البحث أيضًا ، كما لن يتم تسجيل أنشطة المستخدمين لتقديم توصيات مخصصة ولن يرسل إشعارات مخصصة مستندة إلى النشاط أيضًا. 

وتطبيق Reddit هو موقع أمريكي ، ويتم استخدامه لنشر العديد من الأشياء المختلفة، مثل الصور والفيديوهات وأيضا المنشورات النصية ، والروابط ، ويتم فيه مناقشة كل الموضوعات، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، ويمكنك تسجيل حساب عليه للدخول والتعرف على كل ما تريده.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منافس واتساب الأقوى.. 4 حيل خفية في تطبيق تيليجرام لا يعرفها كثيرون

تطبيق WeChat الصينى يتجسس على مستخدميه في جميع أنحاء العالم

أقواها تليجرام.. أفضل تطبيقات للمراسلة بديلة لـ واتسآب وماسنجر.. فيديو

حماية كبيرة.. واتساب يصدر تحديثا جديدا لإنقاذ خصوصية أكثر من 2 مليار مستخدم.. فيديو

اعرف السبب.. دعوى قضائية ترغم جوجل على دفع 5 آلاف دولار لكل مستخدم

5 مميزات جديدة في تليجرام لا يعرفها أغلب المستخدمين.. فيديو

ترشيحاتنا

علي انغام "نفسي احضنك دلوقتي "... وصلة رقص فيفي عبده من منزلها

وزير الإتصالات: رفع كفاءة شبكة الإنترنت مع بداية العام الدراسى الجديد

احترس من علامات وأعراض فيروس كورونا الجديد وCOVID-19

عماد النحاس: حددنا 6 أسماء من الأهلي مقابل طاهر محمد طاهر.. تفاصيل

شقيق هيثم أحمد زكي لم يوافق رسيما على مسلسل محمد رمضان

اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نوال الزغبي وإليسا على هيئة رجل| صور

قلب حال فرنسا بقضيته.. الديك موريس يتوقف عن الصياح للأبد| صور

اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور