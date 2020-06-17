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تكنولوجيا

5 ميزات جديدة في تليجرام لا يعرفها أغلب المستخدمين.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:01 ص
5 ميزات جديدة في
5 ميزات جديدة في تليجرام لا يعرفها أغلب المستخدمون
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ندى على
دائما ما يبحث المستخدمون عن تطبيق للدردشة والمراسلة مع أصدقائهم وعائلاتهم، ويوفر قدرًا عالياً من التشفير والحماية لهذه الرسائل ويقدم مميزات تسهل على المستخدمين إرسال ما يريدونه من صور وفيديوهات وغيرها، ويعتبر تطبيق تليجرام  Telegram Messenger من أفضل  التطبيقات التى توفر لمستخدميها هذه الخصائص. 

وتطبيق تليجرام  Telegram Messenger يتميز بأنه تطبيق رسائل منافس لـ واتساب ويوفر خصوصية كبيرة للمستخدمين، وكان الرئيس التنفيذي لموقع تليجرام، اتهم تطبيق واتسآب بالكذب على مستخدميه بإقناعهم بأن التطبيق يوفر حماية وخصوصية للرسائل لتشفير من طرف إلى طرف، وهو أمر غير حقيقى.



وذكر موقع Android Police أبرز 5 ميزات وخصائص جديدة  في تطبيق تليجرام، والتى لا يعرفها أغلب المستخدمين : 

التحكم في طول المحادثة 
أحيانًا يرغب المستخدمون في قراءة رسالة ، ولكن لا يكون لديهم  الوقت  الكافى للرد عليها، وتكمن المشكلة في أن المرسل يمكنه أن يرى عندما تقرأ الرسالة التي أرسلها ، والتي يمكن أن تكون مشكلة بشكل خاص، وتحديدا عندما يكون أحد الأصدقاء أو المقربين، ومع ذلك، فإن Telegram له حل في شكل نظرة خاطفة، فإذا ضغطت طويلًا على الصورة بجوار اسم المحادثة ، فستظهر معاينة ، مما يتيح لك قراءة الرسائل القليلة الأخيرة بأكملها دون وضع علامة عليها كمقروءة، إذا كنت تريد الرد في ذلك الوقت ، فما عليك سوى التمرير لأعلى لفتح المحادثة الكاملة. 

الخروج السريع 

وتسهل هذه الميزة على المستخدمين التمرير سريعًا من اليسار إلى اليمين في أي مكان على الشاشة في محادثة مفتوحة إلى إزالتها، وتعيدك إلى قائمة الدردشة، وذلك بالإضافة إلى خاصية تليجرام  Telegram X وتمكنك هذه الميزة من تحديد عدد معين من الرسائل بشكل عشوائى وإرسالها لعدد كبير من المستخدمين بدون إرسالها لكل مستخدم على حدة. 


قفل الصوت أو الفيديو
يتيح لك الضغط مع الاستمرار على زر الميكروفون إرسال رسائل صوتية قصيرة إلى من تتحدث إليه، وإذا كنت لا تريد هذا الأمر فإن التمرير لأعلى نحو القفل ، سيغلق الميكروفون ويسمح لك بالتخلي عنه، وعند الانتهاء ، اضغط على زر الإيقاف، وسيؤدي الضغط على الميكروفون إلى التبديل إلى مذكرات الفيديو، حيث يمكنك تسجيل ونشر مقاطع فيديو قصيرة ، وكذلك التمرير لأعلى لقفل الكاميرا .
 

السحب للقيام بالرد 

وتعتبر هذه الميزة للدردشات الجماعية مع العشرات من المستخدمين، والتى تتميز بكثرة الرسائل ، وحيث من الممكن أن تقوم بإجراء العديد من الرسائل مع عدد من المستخدمين في وقت واحد، وتمكنك الميزة من التمرير من اليمين على أي رسالة للرد عليها دون دخول في كل الرسائل ورؤيتها،  وسيعرض ردك ، عند إرساله ، وسينتقل تلقائيًا إلى أعلى تلك الرسالة. 

معاينة الملصقات

لدى تليجرام ملصقات أكثر مما تتخيل ، حيث يتمكن المستخدمون من إنشاء ومشاركة ملصقاتهم الخاصة ، بالإضافة إلى تلك التي يتضمنها المطورون وتكمن المشكلة في أن هذه الملصقات صغيرة بشكل لا يصدق عند عرضها في لوحة المفاتيح ، مما يجعل من المستحيل قراءة النص في ملصق أو رؤية التفاصيل الدقيقة، الحل لهذا هو الضغط لفترة طويلة بسيطة، وسيؤدي ذلك إلى عرض معاينة أكبر، مما يتيح لك التحقق من أنها هي التي تريدها،  وسيتم تشغيل الملصقات المتحركة في هذه المعاينة. 


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