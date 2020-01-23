واتساب ولا تليجرام أيهما أفضل.. تعرف على الإجابة

تحتوى معظم الهواتف الذكية فى العالم على تطبيق المراسلة الفورية الشهيرة واتساب والعديد من التطبيقات الشبيهة، إلا أن الأول يأتى فى الصدارة حيث يستخدمه أكثر من 1.6 مليار شخص وهو رقم ضخم جدًا مقارنةً بباقى التطبيقات، وياتى فى الترتيب الثانى مباشرةً تليجرام بـ 200 ملسون مستخدم، وهنا السؤال المحير أيهما أفضل ؟





للإجابة على هذا السؤال ينبغى عليك المقارنة بين واتساب وتليجرام، إلا أن الأخير استطاع كسب شهرة واسعة لما يمتلكه من ميزات يفتقد إليها واتساب وكذلك العكس.





وبحسب صحيفة إكسبرس البريطانية نستعرض الأسباب التى تجذبك لكل تطبيق منهما، والقرار فى النهاية لك انت حسب نوعية إستخدامك.





- أسباب استخدامك لـ تليجرام





1- يمتاز بالتشفير عالى الدقة وإستحالة إختراق محادثاتك.





2- بدلًا من الجروب فى واتساب توجد القناة عليه، ويتحكم فيها الأدمن فى من يقوم بالنشر من رسائل وصور وحتى فيديو عكس واتساب أى شخص يمكنه الإرسال على المجموعات.





3- يسمح تطبيق تيليجرام للمستخدمين بإرسال واستقبال الملفات من أي نوع ، يصل حجم كل منها إلى 1.5 جيجابايت.





4- يتيح Telegram لمستخدميه إرسال رسائل إلى فرد أو مجموعة دون صوت إشعار للمتلقي، وتعتبر هذه الطريقة رائعة لإرسال رسالة دون إزعاج المتلقي ويحتاج WhatsApp دمج هذه الميزة إلى منصته.





5- ميزة الإشعارات الذكية في تطبيق تيليجرام "Telegram التى تتيح للمستخدم كتم صوت المجموعة، وسوف يتلقى الإشعارات فقط عندما المستخدمون بالإشارة إلى المستخدم فيه أو يردون على رسائله، الميزة ليست متوفرة في تطبيق واتساب WhatsApp.





- أسباب استخدامك لتطبيق واتساب





1- يستخدمه عدد أكبر مقارنةً بـ تليجرام، فالأول يستخدمه 1.6 مليار شخص أما الثانى 200 مليوت مستخدم.





2- دعم واتسال لمكالمات الصوت والفيديو، بينما تليجرام يوفر مكالمات الصوت فقط.





3- معرفة وقت وصول الرسالة على واتساب عكس تليجرام.



