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تكنولوجيا

إزاي تفعل وضع الـ Dark Mode على هاتفك.. صور

الخميس 23/يناير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
أتاحت إدارة تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتس آب whatsapp رسميًا منذ قليل ميزة الـ DARK MODE رسميًا، والتى ستكون فى البداية لمستخدمى هواتف أندرويد ثم لباقى الهواتف الذكية حول العالم ومنها بالطبع العاملة بنظام ios.

ولكى تفعل الميزة الجديدة، اذهب إلى الإعدادات، ثم خيار Chats، ومن بعده اضغط على ستجد اختيار Theme، وهنا يتيح لك التطبيق تفعيل نسخة الوضع الليلى، أو الإبقاء على النسخة التقليدية.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، كانت البداية على النسخة التجريبة لهواتف أندرويد من خلال الإصدار 2.2.20.13 عبر متجر جوجل الرسمى GooglePlay Store، و أحد أبرز الميزات لوضع الـ DARK MODE هو رؤية وقراءة الرسائل فى الضوء الخافت بسهولة.

وستكون الرسائل أو التنبيهات التى ستظهر على التطبيق في نص باللون الأصفر تتخللها فقاعات باللون الرمادى الغامق، وقد ظهرت على بعض الهواتف ولكن سيتم تعميمها خلال أيام. 

وتعمل خاصية Dark Mode على تقليل معاناة العين مع الإضاءة أثناء الليل، كما أن هذه الخاصية تعمل على توفير عمر البطارية على الهواتف خاصة المصنوعة من شاشات AMOLED . 
إزاي تفعل وضع الـ Dark Mode على هاتفك.. صور
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