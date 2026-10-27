أحمد الطيب: دوري أبطال أفريقيا أصعب من الدوري المصري.. ويحزنني التفريط في معتمد جمال

كشف المعلق الكروي أحمد الطيب، إن بطولة دوري أبطال أفريقيا أصعب من بطولة الدوري المصري ويجب أن يخوض الزمالك منافساتها بكل قوة وتركيز.



وأكد أحمد الطيب في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبد الجليل أنه لا يجب أن ينخدع الزمالك كونه تصنيف أول في دور المجموعات ببطولة أفريقيا لأن البطولة لا تعترف إلا بالجهد والعطاء.



وأضاف "الطيب" أن الزمالك يحتاج في المرحلة المقبلة إلى قيادة حكيمة وتركيز وهدوء للمنافسة على البطولات.

وشدد أحمد الطيب، على أن معتمد جمال وضع بصمته مع الفريق بلغة النتائج والأرقام، وإنه حزين من التفريط في الثقة في معتمد جمال لأنه قاد الزمالك في ظروف صعبة.

واختتم أحمد الطيب تصريحاته بالتأكيد على إن شباب نادي الزمالك هم من حملوا راية الفريق في أكثر من فترة وقطاع الناشئين بالزمالك يضم مواهب عديدة ستكون مستقبل للنادي .