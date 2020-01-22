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تكنولوجيا

تعرف على ميعاد توقف عمل واتس آب على هاتفك

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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كريم جمال
بالطبع عرفت فى الأيام القليلة الماضية نية تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتس آب whatsapp، لكنك لم تعرف بعد الميعاد النهائى الذى ستتوقف فيه مجموعة من الهواتف التى يتجاوز عددها الملايين.

وبحسب فون ىرينا التقنى، ستتوقف خدمة المراسلات الفورية المجانية التى يقدمها واتساب على هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل iOS 8 وما أقدم بداية من 1 فبراير القادم.

جدير بالذكر أن الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد نسخة 2.3.7 وما أقدم ستتوقف أيضًا الخدمة لديها تمامًا، وهو الأمر الذى يشكل صدمة لعدد كبير من مستخدمى واتس آب حول العالم.

كما أن واتساب سبقت وحذرت من نفس الإجراء لأصحاب هواتف ويندوز فون فى 31 ديسمبر الماضى، قبل بداية عام 2020 بساعات.

ومع حلول الأيام الأولى من فبراير 2020 لن يستطيع أصحاب الهواتف العاملة بنظام أندرويد المثبت عليها نسخة واتساب whatsapp 2.3.7، من إنشاء حسابات جديدة.
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تعرف على ميعاد توقف عمل واتس آب على هاتفك

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