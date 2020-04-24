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تكنولوجيا

احتفالا بـ 400 مليون مستخدم .. تيليجرام تخطط لإضافة ميزة طال انتظارها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:12 م
تطبيق تيليجرام
تطبيق تيليجرام
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام Telegram، أنها تعمل على تطوير ميزة المكالمات الفيديو الجماعية وستطلقها في وقت لاحق من هذا العام. 

وبحسب م ذكره موقع "theverge" التقني، أعلنت تيليجرام أيضا أنها وصلت إلى 400 مليون مستخدم نشط شهريا، ما يعني أنها ضاعفت قاعدة مستخدميها خلال عامين فقط.


وبررت تيليجرام تأخيرها لإطلاق ميزة المكالمات المرئية الجماعية، وأنها تحاول تقديم خدمة آمنة وسهلة الاستخدام معا، حيث أن الخدمات المنافسة التي تقدم ميزات المكالمات الفيديو الجماعية، إما هي غير آمنة، أو سهلة الاستخدام. بسبب ثغرات كبيرة في هذه  التطبيقات مثل زووم.

وقد واجهت تيليجرام مؤخرا عدة انتقادات بسبب ميزة التشفير من طرف إلى طرف، والتى لم تكن مفعلة بشكل افتراضي بالخدمة.

ويعد الوصل إلى 400 ملون مستخدم نشط في العام لتطبيق تيليجرام، نموا كبيرا بمعدل 1.5 مليون مستخدم جديد يوميا، وهو أكثر تطبيق تواصل اجتماعي تم تنزيله في أكثر من 20 دولة حول العالم. ومع ذلك يبقى تيليجرام بعيدا عن المنافسة أمام واتسآب التي لديها 2 مليار مستخدم نشط، حتى فبراير من هذا العام.

وكشفت الشركة عن مجموعة ميزات جديدة تطلقها اليوم ، من بينها إطلاق دليل وفهرس جديد لتصبح أكثر من 20 ألف ملصق متاح للتنزيل والاستخدام، وهناك مزايا جديدة لتطبيق تيليجرام على الماك macOS.
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