منافس واتساب الأقوى.. 4 حيل خفية في تطبيق تيليجرام لا يعرفها كثيرون

يعتبر تطبيق تيليجرام Telegram ، واحدا من أفضل وأقوى تطبيقات المراسلة الفورية شعبية في العالم، وذلك بفضل بعض الميزات الحديثة التي تجعله منافسا قويا لخدمة واتسآب









وإلى جانب إرسال الرسائل النصية وملفات الوسائط كبيرة الحجم، توجد العديد من المزايا المخفية المتوفرة في تطبيق تيليجرام، فيما يلي نقدم مجموعة من الحيل البسيطة التى قد لا يعرفها كثيرون من المستخدمين عن تطبيق تيليجرام كما يلى:

















- قفل صفحة الدردشة:

يتيح تطبيق التراسل الفوري تيليجرام ميزة قفل لحماية الدردشة الخاصة بك، وذلك من خلال الذهاب افتح تطبيق تيليجرام، اضغط على الثلاث خطوط الأفقية بجوار اسم التطبيق، ثم اضغط على خيار "الإعدادت Settings"،> ثم انقر على خيار "الخصوصية والأمان Privacy and Security"، أسفل تويب الأمان اختر "رمز القفل Passcode lock"، قم بإضافة أربعة أرقام فقط ثم إعادة كتابتها مرة أخرى، عند تمكين رمز القفل يمكنك اختيار قفل الدردشة ببصمة الأصبع.









- حذف الرسائل المرسلة للجميع نهائيا:

يشتهر تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام بميزة التدمير الذاتى للرسائل والتى تسمح لمستخدميه بتعيين مؤقت لحذف الرسائل تلقائيا بعد قراءة المستلم، ولكن توجد خاصية أخرى لحذف الدردشة نهائيا من طرفي المحادثة إذا أراد أحدهما ذلك، يمكنك القيام بحذف الدردشة كاملة من جهازك وجهاز المستلم وذلك من خلال فتح الدردشة المراد حذفها، ثم الضغط على الثلاث نقاط الرأسية بجوار اسم المستخدم، ثم حذف المحادثة، واضغط على خيار حذفها من المستلم أيضًا.









- قراءة الرسائل بشكل سري:

إذا كنت ترغب في قراءة رسائل تيليجرام الواردة إليك دون معرفة مرسلها أنك قمت بقراءتها، يمكنك ذلك من خلال حيلة بسيطة وذلك من خلال تفعيل وضع الطيران على هاتفك ثم الذهاب إلى تطبيق تيليجرام ثم فتح الرسالة وقراءتها، بعد ذلك اخرج من التطبيق وقم بإلغاء تفعيل وضع الطيران.









- تمكين الوضع الليلي: