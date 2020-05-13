بسبب الولايات المتحدة.. مؤسس تيليجرام يعلن إنهاء عملة Gram

أعلن بافيل دوروف Pavel Durov، المؤسس والرئيس التنفيذي لخدمة تيليجرام Telegram ، عبر المدونة الرسمية للخدمة إنهاء العمل على مشروع بلوكيشين TON المخصص لإنشاء عملة "Gram" الرقمية المشفرة.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تحدث بافيل في إعلانه عن قرار الإيقاف: "للأسف لن يرى المشروع النور بسبب قرار المحكمة الأمريكية، والذي يأتي في ظل تحكم الولايات المتحدة بدفة في الاقتصاد والسوق المالي العالمي حيث إن المنع داخل الولايات المتحدة يعني الحظر في كافة دول العالم".





وجاء إعلان دوروف عن إنهاء العملة الرقمية المشفرة التابعة لتيليجرام المسماة Gram، عبر المدونة الرسمية للتطبيق، بعد قرار المحكمة الأمريكية بالمنع التام للمشروع الذي استمر العمل عليه لقرابة العامين ونصف العام.









وأشار رجل الأعمال الروسي الجنسية، إلى مدى هيمنة الولايات المتحدة على كافة النواحي التقنية في العالم، مشيرا إلى قدرتها على طلب حذف أي تطبيق من متجر جوجل بلاي أو آبل ستور.





وأكد بافيل في إعلانه على قناته، على إنهاء العمل على مشروع TON، وحذر المستخدمين من مستغلي علامة TON التجارية والمغامرة بأموالهم مع التبيه إلى أن أيا من فريق العمل الخاص بهم لم ولن يكون جزءًا من هذا المشروع.





يذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، أمرت شركة تيليجرام في شهر أكتوبر الماضي، بوقف مبيعات عملتها المشفرة التي تسمى Gram، بعد أن فشلت في تسجيل بيع مبكر بقيمة 1.7 مليار دولار من خلال الرموز قبل إطلاق الشبكة.