تيليجرام يسطو على حقوق بث المسلسلات والبرامج الرمضانية

فى ضربة قوية للقنوات الفضائية المتعددة من قبل تطبيق تيليجرام للرسائل الفورية، قام التطبيق بنشر العديد من حلقات المسلسلات الحصرية على قنوات دون الحصول على تصريح منها على رأسها مسلسلات "الاختيار والفتوة والنهاية وفرصة تانية والبرنس وبرنامج رامز مجنون رسمي".





وقام تطبيق تيليجرام بإنشاء مجموعات مخصصة لكل مسلسل وبرنامج ليقوم بنشر حلقة المسلسل والبرامج المختلفة عليه بالتزامن مع إذاعتها فى الفضائيات دون الاكتراث بحقوق النشر.





وكذلك قام تطبيق تيليجرام بإنشاء مجموعات خاصة بالأفلام الأجنبية المختلفة سواء الإنجليزية او الهندية وكذلك مجموعات لمختلف المسلسلات الاخرى، والتى يقوم بمتابعتها من قبل الآلاف من المواطنين عبر الهواتف المحمولة دون المشاهدة على التليفزيون او التطبيقات الاخرى.



ويعتبر تيليجرام تطبيقا للتراسل الفوري، حرّ ومجانيّ ومفتوح المصدر جزئيًا ومتعدد المنصات ويُركز على الناحية الأمنية. مستخدمو تيليجرام يمكنهم تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق حيثُ يدعم ويعتبر تيليجرام تطبيقا للتراسل الفوري، حرّ ومجانيّ ومفتوح المصدر جزئيًا ومتعدد المنصات ويُركز على الناحية الأمنية. مستخدمو تيليجرام يمكنهم تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق حيثُ يدعم

كافّة الملفات.