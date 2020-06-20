تطبيق يساعدك على الإقلاع عن التدخين.. تعرف عليه.. فيديو

تعتبر عملية الإقلاع عن التدخين عملية صعبة للغاية، وتحتاج إلى استمرارية شديدة للحفاظ على عدم الرجوع إليها مر أخرى، وهناك بعض التطبيقات التى تساعد في عميلة الإقلاع عن التدخين بشكل كبير.





وبحسب موقع Android Headlines فإن تطبيق Kwit يساعد المستخدمين على الإقلاع عن التدخين وكذلك التدخين الإلكترونى vaping كما أن التطبيق متاح لهواتف أندرويد وموجود على متجر Google Play ، كما يحمل حاليًا تصنيف 4.5 نجمة ، كما تمت مراجعنه من أكثر من 2000 مراجعة.









ويساعد تطبيق Kwit المستخدمين في محاربة الآثار الجانبية للإقلاع عن التدخين باستخدام استراتيجيات مختلفة لمواجهة الرغبة الشديدة، كما أنه مستوحى من متخصصين لمعالجة الأداء المعرفي والسلوكي. للمدخنين.





وسيقوم التطبيق بحساب الأيام التي تمكن فيها المستخدمون من المواصلة بدون سجائر، كما سيحسب أيضًا عدد السجائر التي لم تدخنها خلال تلك الفترة ، ومقدار المال الذي ادخرته نتيجة لذلك.





وسيساعدك التطبيق أيضًا على فهم استخدام بدائل النيكوتين، كما سيوفر لمستخدميه كل المعلومات الضرورية لمساعدتهم على الإقلاع النهائى، ويستخدم التطبيق تصميم مختلف يعمل على جذب المستخدمين، ليساعدهم على كثرة استخدامه وبالتالى تذكر الإقلاع عن التدخين.



