تعرف على أفضل بديل آمن لتطبيق Zoom في اجتماعات الفيديو

واجه تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو في الفترة الأخيرة عدة مشكلات كبيرة تتعلق باختراق خصوصية المستخدمين، وتسريب مكالماتهم كان آخرها اختراق مجموعة من الهاكرز لدرس دينى في كنيسة أمريكية ونشر مقاطع فيديو إباحية، حيث لم يستطع الحضور الخروج من التطبيق أثناء اختراقه. كنيسة





ولم تكن هذه الحادثة هى الأولى من نوعها بهذا الشكل فقد حظر مجلس الشيوخ الأمريكي من استخدامه، كما منعت شركة جوجل ووكالة ناسا للفضاء كل موظفيها من استخدامه، ويتجه التطبيق إلى إلغاء مجانيته لتوفير نسبة أمان أعلى عن طريق اشتراك.









وفي ظل هذه المشكلات يعتر تطبيق Microsoft Teams من شركة مايكروسوفت لمكالمات الفيديو هو الأفضل حتى الآن، بحسب موقع The Verge ، وذلك بسبب مجانيته، وتوفيره لحماية جيدة لمستخدميه أثناء اجتماعات العمل أو الدراسة أو حتى المكالمات الشخصية.

ويوفر تطبيق Microsoft Teams عن إضافة ميزة جديدة خاصة بتأثيرات الخلفية في خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها Teams، حيث تسمح الميزة الجديدة لمستخدمي Teams، بإضافة صور من اختيارهم لاستخدامها خلفية أثناء إجراء مكالمات الفيديو الخاصة بالخدمة.





كما أن التطبيق يمنح أيضا لمستخدميه إجراء مكالمات مع أشخاص في نفس الوقت تتسع لـ 49 مستخدمًا، بالإضافة إلى أنه يعمل على توسيع هذا العدد الفترة القادمة، بسبب استمرار معظم الأنشطة من المنزل إلى وقت غير معلوم.





وأطلقت مايكروسوفت أيضًا بعض الميزات الجديدة لمستخدمي النسخة المجانية للتطبيق ، من بينها القدرة على جدولة الاجتماعات، وإرسال الدعوات، بدلا من استخدام خيار Meet Now، وكما يمكن لمستخدمي النسخة المجانية إضافة التسميات المباشرة إلى المكالمات.



