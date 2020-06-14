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تكنولوجيا

على غرار فيسبوك ماسنجر.. تطبيق Messages سيحصل على ميزة Bubbles قريبا

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:02 م
تطبيق التراسل Messages
تطبيق التراسل Messages
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي، عن إطلاق الإصدار التجريبي الأول من نظامها التشغيلي Android 11، وتزامنا مع إطلاق أندرويد 11 سيحصل تطبيق Messages على دعم لميزة Bubbles قريبا.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيحصل تطبيق التراسل التابع لجوجل Messages ، على ميزة الفقاعات Bubbles، خلال الأسابيع القادمة، والتى تهدف إلى مساعدة المستخدمين للرد والتفاعل مع المحادثات المهمة.


وسيحصل المستخدمين المسجلين في الإصدار التجريبي لتطبيق Android Messages Beta من خلال متجر جوجل بلاي Play، إلى جانب ذلك يجب على هؤلا المستخدمين الحصول الإصدار التجريبي من أندرويد 11  أولًا.

وستتوفر ميزة الفقاعات Bubbles، لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق التراسل Messages، خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، وتقترح ميزة Bubbles على المستخدمين تلقائيا النصوص والرموز التعبيرية ذات الصلة، عند استخدام لوحة المفاتيح التابعة لجوجل Gboard، والتى تعمل دون الحاجة للاتصال بخوادم جوجل.

وتتميز خاصية الفقاعات Bubbles، على غرار ميزة Chat Heads، الخاصة بتطبيق فيسبوك ماسنجر، بواجهة برمجة تطبيقات API جديدة تجعل التطبيق يعوم بشكل فقاعة، في حالة استلام رسالة جديدة، دون الحاجة إلى فتح التطبيق نفسه، أو مغادرة الذي تستخدمه في الوقت الحالي.
على غرار فيسبوك ماسنجر.. تطبيق Messages سيحصل على ميزة Bubbles قريبا
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