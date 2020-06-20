للمرة الخامسة.. آبل ترفض وضع تطبيق فيسبوك للألعاب على متجرها.. فيديو

رفضت شركة آبل وضع تطبيق فيسبوك للألعاب Facebook Gaming على متجر التطبيقات الخاص بها App Store ، حيث تمت مراجعة التطبيق بواسطة آبل خلال الأسابيع القليلة الماضية ، إلا أن قررت رفضه نهائيا.





وبحسب صحيفة New York Times فإنه يبدو أن شركة آبل ليست مستعدة للمنافسة بقبول التطبيق على متجرها، حيث كانت رفضت التطبيق في وقت سابق.









كما لم يتفاجأ فريق مطورى فيسبوك بقرار آبل، حيث أنهم يحاولون إطلاق تطبيق Facebook Gaming على متجر App Store منذ شهر فبراير، الماضى، ولكن دون جدوى من شركة آبل.





ووفقا للصحيفة فإن آبل قد رفضت التطبيق خمس مرات حتى الآن، كما أنها تواصل الادعاء بأن قواعد متجر التطبيقات لا تسمح لتطبيقات الطرف الثالث بتوزيع الألعاب كنظام منفصل.





ويرجع السبب في ذلك إلى أن شركة آبل لا تريد أن يتأثر متجر التطبيقات الخاص بها، من خلال السماح للشركات الأخرى بتقديم تطبيقات الألعاب الخاصة بها على هواتف آيفون iPhone وأجهزة آيباد iPad ، حيث ستخسر الشركة مبلغًا كبيرًا من المال، إذا قامت بالموافقة على قبول التطبيق.





وفي وقت سابق أطلقت فيسبوك تطبيق Facebook Gaming وهو تطبيق متخصص للألعاب أون لاين من 700 مليون مستخدم شهريًا سيشاركون في محتوى الألعاب عبر فيسبوك.









ويحتوى التطبيق على ميزة تسمى Go Live التى تسمح للمستخدمين بعرض مجموعات الألعاب الأخرى على الإنترنت، و يمكن بعد ذلك مشاركة مجموعات البث هذه على صفحة فيسبوك الشخصية live game stream .



