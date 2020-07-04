لينكد إن تتوقف عن تخزين بيانات المستخدمين بسبب ميزة في iOS 14 من آبل

قررت منصة LinkedIn لينكد إن للوظائف إيقاف تطبيقها من تخزين بيانات ومعلومات المستخدمين ونسخها من حافظة clipboard في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.
وبحسب موقع The Verge فإنه بفضل ميزة الخصوصية التى أصدرتها آبل لأجهزتها، في نظام التشغيل الجديد iOS 14 ، والتى ستقوم بإخبار المستخدمين بالتطبيقات التى تقوم بتخزين بياناتهم، جعل العديد من التطبيقات بالتراجع عن تتبع وتحزين البيانات.
واكتشف عدد من المستخدمين الذين تم لهم إصدار نظام iOS 14 بشكل تجريبى، عملية نسخ تطبيق LinkedIn لينكد إن لبياناتهم الشخصية من خلال حافظة clipboard ، حيث لاحظوا سلوكًا مشكوكًا فيه من التطبيقات التي يبدو أنها تنسخ محتويات الحافظة مع كل ضغطة للكتابة.
وفى تصريح لموقع ZDNet قال مسئول في منصة LinkedIn لينكد إن : " نحن لا نخزن أو ننقل محتويات حافظة clipboard في أجهزة آيفون ، ومن الممكن أن يكون الأمر قد حدث عن طريق الخطأ، ولكننا نخطط لوقفها".
ومؤخرا، قالت شركة ByteDance المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، إنها تراجعت عن ميزة الوصول لسجلات الحافظة Clipboad لاجهزة آبل بسبب طرح ميزة منع التطبيقات من استخدام أذونات للوصول إلى المستخدمين.
ومن المقرر أن آبل ستطرح نظام iOS 14 على نطاق أوسع من خلال إصدار تجريبي عام في الأسابيع القادمة، حيث سيصل لعدد أكبر من المستخدمين، والذين يمكنهم حماية بياناتهم بشكل أفضل.