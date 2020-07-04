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تكنولوجيا

أبل تطلق بوابة إلكترونية لبطاقتها Apple Card للشراء بالتقسيط.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 01:00 م
آبل تطلق بوابة إلكترونية
آبل تطلق بوابة إلكترونية لبطاقتها Apple Card
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ندى على
قامت شركة أبل Apple بإطلاق بوابة إلكترونية لإدارة حسابات مستخدميها من خلال بطاقتها الائتمانية Apple Card، وذلك عن طريق تطبيق  Wallet على هواتف آيفون.

 
وبحسب موقع 9to5mac التقنى، فإن البوابة الإلكترونية الجديدة يمكنها عرض كشوف حسابات المستخدمين ودفع فاتورة بطاقة Apple Card عبر الإنترنت للمرة الأولى، حيث كانت الطريقة الوحيدة لسداد الرصيد إذا تم فقد هاتف الآيفون هي الاتصال بالدعم الهاتفي من خلال بنك Goldman Sachs.




تتيح البوابة الإلكترونية للمستخدمين إعداد خطط الدفع المجدولة، وعرض كشوف حساباتهم الشهرية السابقة، وتقديم روابط للاتصال بالدعم لاستعلامات المساعدة، ومراجعة عرض أسعار الفائدة الخاصة بهم، دون التأثير على تصنيفهم الائتماني.
 

وتقدم بطاقة Apple Card استردادًا نقديًا بنسبة 2٪ على جميع معاملات تطبيق Apple Pay، والتي تُدفع يوميًا كنقد يومي بدلًا من نظام مكافآت النقاط المعقدة غالبًا، حيث يقدم بائعو التجزئة بما في ذلك Apple وWalgreens وUber استردادًا نقديًا بنسبة 3٪ على مشتريات البطاقة Apple.


ومؤخرا، أعلنت أبل تقديم خدمة جديدة لعملائها من خلال بطاقتها الائتمانية، عن طريق عرض شراء على عدد من منتجاتها وتقسيطها بدون أى فوائد، بالإضافة إلى تقسيم المدفوعات على مدار فترة زمنية لسدادها وهى 12 شهرا، وبدون أي فائدة.


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