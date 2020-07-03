لمدة شهرين.. آبل تؤجل إطلاق 80 مليون هاتف iphone 12

وبالكاد إنتهت آبل من إختبار تقنية إتصال الجيل الخامس 5G على هواتفها الجديدة، ولكنها لم تنتهي من التصميم النهائى الهاتف، وحتى إخضاعه للإختبارات للتأكد من جاهزيته، قبل بدء الإنتاج الضخم، حيث تنوي إنتاج كميات مهولة من