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تكنولوجيا

لمدة شهرين.. آبل تؤجل إطلاق 80 مليون هاتف iphone 12

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:10 ص
لمدة شهرين.. آبل
لمدة شهرين.. آبل تؤجل إطلاق 80 مليون هاتف iphone 12
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كريم جمال
كشفت مصادر من داخل شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية ومصنعة الهاتف الأشهر فى العالم آيفون، عن تأجيل إطلاق 80 مليون هاتف iphone 12 لمدة شهرين.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقني، يعود السبب فى ذلك بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، التى تسببت فى إغلاق العديد من مصانع آبل الأرميكية فى الصين.

وبالكاد إنتهت آبل من إختبار تقنية إتصال الجيل الخامس 5G على هواتفها الجديدة، ولكنها لم تنتهي من التصميم النهائى الهاتف، وحتى إخضاعه للإختبارات للتأكد من جاهزيته، قبل بدء الإنتاج الضخم، حيث تنوي إنتاج كميات مهولة من iphone 12.

هذه المصادر عن طلب آبل مكونات 100 مليون نسخة من iPhone 12، و لكنها قلصت الطلب إلى 80 مليون نسخة فقط، بالإضافة لتصنيع 45 مليون نسخة من موديلات سابقة متنوعة، للحفاظ على أرقام مبيعاتها فى نفس وقت تأخر إطلاق آيفون 12.

وبحسب أحدث التسريبات سيتم إطلاق آيفون الجديد لأول مرة فى شهر نوفمبر تحديدًا يوم البلاك فرايداى، على غير العادة منذ عام 2007 بإطلاق نسخة آيفون فى 10 سبتمبر.

جدير بالذكر أن سعر هواتف آيفون 12 سيكون كالتالى:

iphone 12 بـ 650 دولارا ما يعادل 10500 جنيه.
iphone 12 max مقابل 750 دولارا ما يعادل 12200 جنيه.
iPhone 12 Pro بسعر 999 دولارًا ما يعادل 16200.
iPhone 12 Pro Max يبلغ سعره 1100 دولار ما يعادل 17800 جنيه.

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