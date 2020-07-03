لمدة شهرين.. آبل تؤجل إطلاق 80 مليون هاتف iphone 12

كشفت مصادر من داخل شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية ومصنعة الهاتف الأشهر فى العالم آيفون، عن تأجيل إطلاق 80 مليون هاتف iphone 12 لمدة شهرين.
وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقني، يعود السبب فى ذلك بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، التى تسببت فى إغلاق العديد من مصانع آبل الأرميكية فى الصين.
وبالكاد إنتهت آبل من إختبار تقنية إتصال الجيل الخامس 5G على هواتفها الجديدة، ولكنها لم تنتهي من التصميم النهائى الهاتف، وحتى إخضاعه للإختبارات للتأكد من جاهزيته، قبل بدء الإنتاج الضخم، حيث تنوي إنتاج كميات مهولة من iphone 12.
هذه المصادر عن طلب آبل مكونات 100 مليون نسخة من iPhone 12، و لكنها قلصت الطلب إلى 80 مليون نسخة فقط، بالإضافة لتصنيع 45 مليون نسخة من موديلات سابقة متنوعة، للحفاظ على أرقام مبيعاتها فى نفس وقت تأخر إطلاق آيفون 12.
وبحسب أحدث التسريبات سيتم إطلاق آيفون الجديد لأول مرة فى شهر نوفمبر تحديدًا يوم البلاك فرايداى، على غير العادة منذ عام 2007 بإطلاق نسخة آيفون فى 10 سبتمبر.