AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخيرا تعرف على موعد إطلاق هاتف iPhone 12.. تفاصيل

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:28 ص
أخيرًا تعرف على ميعاد
أخيرًا تعرف على ميعاد إطلاق هاتف iPhone 12..تفاصيل
Advertisements
كريم جمال
كشف موقع "فون آرينا" التقني، عن موعد إطلاق تحفة آبل آيفون 12 أخيرًا، بعد عدة أنباء عن إصداره في الأشهر الماضية؛ خاصةً مع تطور أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وإغلاق مصانعها فترة كبيرة فى الصين.

وبحسب الموقع التقني الشهير، سيصدر آيفون بكل إصداراته فى يوم "البلاك فرايداى" أو الجمعة السوداء، وهى آخر جمعة من شهر نوفمبر، حيث تتهافت الشركات على تقديم أفضل ما لديها.

ولعل السبب الرئيسي فى تأجيل إطلاق آيفون 12 عن موعده التقليدي فى 10 سبتمبر من كل عام، هو أزمة كورونا المستجد الذى أوقف مصانع آبل الأمريكية، وبالفعل تسبب فى إطلاق iphone SE متأخرًا عن ميعاده المحدد.

كما سيتم تزويد الهاتف الذكي الأشهر فى العالم على شاحن استثنائي فى تاريخ الشركة بقوة 20 واط، ومن المتوقع أن تنزع شركة آبل الأمريكية الشاحن السريع من الصندوق الخاص بالهاتف، وتجبرك على شرائه منفصلًا بثمن كبير، لكي تجني أكبر قدر ممكن من الأرباح، مثلما أزالت محول الصوت الخاص بهواتفها بداية من آيفون 7.

جدير بالذكر أن سعر هواتف آيفون 12 سيكون كالتالى:

iphone 12 بـ 650 دولارا ما يعادل 10500 جنيه.
iphone 12 max مقابل 750 دولارا ما يعادل 12200 جنيه.
iPhone 12 Pro بسعر 999 دولارًا ما يعادل 16200.
iPhone 12 Pro Max يبلغ سعره 1100 دولار ما يعادل 17800 جنيه.
أخيرا تعرف على موعد إطلاق هاتف iPhone 12.. تفاصيل
أخيرا تعرف على موعد إطلاق هاتف iPhone 12.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 مميزات لهاتف iPhone SE الجديد لا يمكن تجاهلها

تسريبات جديدة تكشف أسعار هواتف iPhone 12 القادمة.. تعرف عليها

رغم ظهور مواصفاته.. كورونا يعوق آبل عن إصدار iPhone 12 في موعده

عصر جديد من الآيفون.. كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 12 .. مواصفات وأسعار

تعرف على هواتف آيفون التى ستحصل على تحديث iOS 14..فيديو

عملاق شاومي POCO F2 Pro ينافس iPhone SE بهذه الإمكانيات.. تعرف على الأفضل.. فيديو

ترشيحاتنا

ألقاها بماء نار.. رفضت الارتباط به فانتقم منها اشد انتقام

ينظف الرئتين.. فوائد لا تتوقعها من الفلفل الحار

بعد العودة للتدريبات.. الزمالك يعلن موقفه من استكمال الدوري

وائل جمعة أصعب مدافع واجهته.. أحمد عيد عبدالملك: أتمنى تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي ..فيديو

آلام الظهر.. سميحة أيوب تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

جمعا 21 مليون جنيه.. الأمن يضبط شخصين نصبا على أهالي المنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تستمتع بإجازتها الصيفية

ذات الدفع الرباعي .. التصميم الجديد لسيارة إينيوس الجديدة.. صور

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد