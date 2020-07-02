أخيرا تعرف على موعد إطلاق هاتف iPhone 12.. تفاصيل

كشف موقع "فون آرينا" التقني، عن موعد إطلاق تحفة آبل آيفون 12 أخيرًا، بعد عدة أنباء عن إصداره في الأشهر الماضية؛ خاصةً مع تطور أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وإغلاق مصانعها فترة كبيرة فى الصين.
وبحسب الموقع التقني الشهير، سيصدر آيفون بكل إصداراته فى يوم "البلاك فرايداى" أو الجمعة السوداء، وهى آخر جمعة من شهر نوفمبر، حيث تتهافت الشركات على تقديم أفضل ما لديها.
ولعل السبب الرئيسي فى تأجيل إطلاق آيفون 12 عن موعده التقليدي فى 10 سبتمبر من كل عام، هو أزمة كورونا المستجد الذى أوقف مصانع آبل الأمريكية، وبالفعل تسبب فى إطلاق iphone SE متأخرًا عن ميعاده المحدد.
جدير بالذكر أن سعر هواتف آيفون 12 سيكون كالتالى: