أخيرا تعرف على موعد إطلاق هاتف iPhone 12.. تفاصيل

كشف موقع "فون آرينا" التقني، عن موعد إطلاق تحفة آبل آيفون 12 أخيرًا، بعد عدة أنباء عن إصداره في الأشهر الماضية؛ خاصةً مع تطور أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وإغلاق مصانعها فترة كبيرة فى الصين.





وبحسب الموقع التقني الشهير، سيصدر آيفون بكل إصداراته فى يوم "البلاك فرايداى" أو الجمعة السوداء، وهى آخر جمعة من شهر نوفمبر، حيث تتهافت الشركات على تقديم أفضل ما لديها.





ولعل السبب الرئيسي فى تأجيل إطلاق آيفون 12 عن موعده التقليدي فى 10 سبتمبر من كل عام، هو أزمة كورونا المستجد الذى أوقف مصانع آبل الأمريكية، وبالفعل تسبب فى إطلاق iphone SE متأخرًا عن ميعاده المحدد.





كما سيتم تزويد الهاتف الذكي الأشهر فى العالم على شاحن استثنائي فى تاريخ الشركة بقوة 20 واط، ومن المتوقع أن تنزع شركة آبل الأمريكية الشاحن السريع من الصندوق الخاص بالهاتف، وتجبرك على شرائه منفصلًا بثمن كبير، لكي تجني أكبر قدر ممكن من الأرباح، مثلما أزالت محول الصوت الخاص بهواتفها بداية من آيفون 7.





جدير بالذكر أن سعر هواتف آيفون 12 سيكون كالتالى:





iphone 12 بـ 650 دولارا ما يعادل 10500 جنيه.

iphone 12 max مقابل 750 دولارا ما يعادل 12200 جنيه.

iPhone 12 Pro بسعر 999 دولارًا ما يعادل 16200.