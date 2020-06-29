أخبار العلوم والتكنولوجيا.. iPhone 12 لن يصدر بشاحن أو سماعات للأذن.. 3 ميزات مهمة في أندرويد 11 لن يحصل عليها هاتفك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:







كشفت تقارير أن شركة شاومى الصينية، ستصدر هواتفها للعام القادم بأسعار مرتفعة مقارنة بالعام الحالى، وذلك بسبب اتجاه الشركة إلى تغيير معالجاتها المستخدمة في الهواتف حيث ستقوم باستخدام، معالجات Snapdragon 875









أفضل 5 طرق عليك اتباعها لحمايتك من الهاكرز.. فيديو

شهدت عمليات اختراق الحسابات الشخصية والمؤسسات أعلى معدل لها في الربع الأول من العام الحالى 2020 ، ومع تزايد عدد المستخدمين لشبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم خاصة في الوقت الحالى ، كثرت بشكل واضح عدد الجرائم الإلكترونية التى تحدث للمستخدمين والشركات على حد سواء، ووقعوا ضحايا للأنشطة الرقمية غير القانونية ، مما أدى إلى تسريب بيانات الملايين.





