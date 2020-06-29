أخبار العلوم والتكنولوجيا.. iPhone 12 لن يصدر بشاحن أو سماعات للأذن.. 3 ميزات مهمة في أندرويد 11 لن يحصل عليها هاتفك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
منذ عدة أسابيع أطلقت شركة جوجل Google رسميا النسخة التجريبية لنظام التشغيل الأحدث لها Android 11 أندرويد 11 على عدد من هواتف الأندرويد، والذى يتضمن بعض المميزات المهمة منها ميزة Bubbles و توفير خصوصية أكبر للمستخدمين، والتحكم في الأجهزة المنزلية وغيرها.
كشفت تسريبات جديدة أن شركة آبل ستصدر هواتفها القادمة من طراز iPhone 12 ، والمقرر إصدارها في شهر أكتوبر القادم، بدون شاحن أو سماعات للأذن.
كشفت تقارير أن شركة شاومى الصينية، ستصدر هواتفها للعام القادم بأسعار مرتفعة مقارنة بالعام الحالى، وذلك بسبب اتجاه الشركة إلى تغيير معالجاتها المستخدمة في الهواتف حيث ستقوم باستخدام، معالجات Snapdragon 875 .
شهدت عمليات اختراق الحسابات الشخصية والمؤسسات أعلى معدل لها في الربع الأول من العام الحالى 2020 ، ومع تزايد عدد المستخدمين لشبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم خاصة في الوقت الحالى ، كثرت بشكل واضح عدد الجرائم الإلكترونية التى تحدث للمستخدمين والشركات على حد سواء، ووقعوا ضحايا للأنشطة الرقمية غير القانونية ، مما أدى إلى تسريب بيانات الملايين.