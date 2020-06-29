أفضل 5 طرق عليك اتباعها لحمايتك من الهاكرز.. فيديو

شهدت عمليات اختراق الحسابات الشخصية والمؤسسات أعلى معدل لها في الربع الأول من العام الحالى 2020 ، ومع تزايد عدد المستخدمين لشبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم خاصة في الوقت الحالى ، كثرت بشكل واضح عدد الجرائم الإلكترونية التى تحدث للمستخدمين والشركات على حد سواء، ووقعوا ضحايا للأنشطة الرقمية غير القانونية ، مما أدى إلى تسريب بيانات الملايين.





ولتجنب الوقوع ضحية للهجمات الإلكترونية المتكررة والمتلاحقة من الهاكرز والمخترقين، لابد من اتباع بعض الطرق التى تساعد في الحفاظ على خصوصيتك، وذكرت صحيفة The Sun البريطانية أفضل 5 طرق يجب تنفيذها للحماية من أفضل 5 طرق يجب تنفيذها للحماية من الاختراقات









1- استخدام برنامج مكافحة الفيروسات antivirus





وتعتبر الخطوة الأولى والطبيعية للحماية من الاختراق، ويجب عليك دائمًا بتثبيت وتحديث برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك، باستخدامه ، يمكنك حماية جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي بشكل أفضل، و لا تحميك برامج مكافحة الفيروسات من الملفات الضارة والفيروسات فحسب ، بل تساعد أيضًا على حماية معلوماتك الشخصية.





2- عدم القيام بحفظ حساباتك وبياناتك الشخصية على المواقع





وتمنحك بعض مواقع الويب اختيار حفظ معلومات تسجيل الدخول لاستخدامها في المستقبل، ولكن إذا كان شخص ما يستخدم الكمبيوتر أو الهاتف، فقد يتمكن من الوصول إلى حساباتك المصرفية، وللمساعدة في منع حدوث ذلك، تنتهي مهلة العديد من مواقع الخدمات المصرفية بعد عدد معين من الدقائق من عدم النشاط، فلا تقم بحفظ معلوماتك.





3- مراقبة حساباتك البنكية بانتظام





الطريقة الوحيدة للتأكد تمامًا هي التحقق من أرصدة حسابك ومحفوظات المعاملات بانتظام، والتأكد من أن أموالك لا تذهب إلى أي مكان لا يُفترض أن تذهب إليه، وإذا لاحظت نشاطًا مشبوهًا، فغيّر كلمة مرور حسابك واتصل بالبنك على الفور.





4- عدم استخدام GPS





وتعد من أفضل الطرق التى يجب اتباعها للحفاظ على الخصوصية وتجنب مخاطر الاختراق وهي قطع الاتصال دائمًا بنظام تحديد المواقع العالمي GPSعند عدم الحاجة لاستخدامه، وذلك للحفاظ على خصوصيتك على الإنترنت ، وتعرض خدمة GPS مواقع المستخدمين وتحديدها بدقة مما يجعلهم مهددين بالخطر.





5- قم بالحفاظ على تحديث الكمبيوتر أو الهاتف





قد لا تكون أجهزة الكمبيوتر والهواتف القديمة آمنة بما يكفي لحماية بياناتك الشخصية والمالية من أحدث فيروسات الكمبيوتر، وإذا أصيب الكمبيوتر بفيروس، فقد يتمكن المتسلل من الوصول إلى حساباتك المصرفية دون أن تعلم ذلك حتى تنتهي أموالك. قم دائمًا بإجراء التحديثات للكمبيوتر بمجرد توفرها، وقم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات على الكمبيوتر.



