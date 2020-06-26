آخرها جوجل.. أبرز شركات التكنولوجيا العاملة على حماية خصوصية مستخدميها

أعلنت جوجل خلال اليومين الماضيين، في منشور على مدونتها أنها ستبدأ تلقائيا في حذف سجل الموقع الخاص بمستخدميها بشكل افتراضي لحماية خصوصية مستخدميها ، مما يعني ان جوجل ستقوم بحذف بيانات التصفح تلقائيا بعد 18 شهرا، حيث ستكون ميزة الحذف خاصية افتراضية تحذف جميع بيانات المستخدمين تلقائيًا دون أي تدخل من جانب المستخدم.





ووفقا لما ذكرته وكالة "reuters" سيغطي الحذف التلقائي الجديد من جوجل سجل البحث، سواء على الويب أو داخل تطبيقات جوجل المخصصة للهواتف الذكية، وسجل موقع بالإضافة إلى الأوامر الصوتية التي يتم جمعها من خلال مساعد جوجل أو الأجهزة الأخرى التي تدعم Google Assistant.

















وتأتي تحديثات عناصر التحكم الجديدة من جوجل في خطوة جديدة لتعزيز الخصوصية، حيث يواجه أكبر محرك بحث في العالم تدقيقًا متزايدًا على ممارسات جمع البيانات، حيث دفعت قوانين الخصوصية الجديدة في كاليفورنيا وأوروبا شركات الإنترنت إلى تعديل الممارسات التى تتعامل بها مع المستخدمين.









واتهمت شركة عملاق البحث جوجل العديد من الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل المستهلكين والمدعين العموم للولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية شركة جوجل بالخداع في جمع البيانات.









وأطلقت جوجل سابقا، خلال عام 2019، أداة تتيح للمستخدمين حذف سجل المواقع وبيانات الأنشطة تلقائيا، والتى تتيح لمستخدميها إمكانية حذف التلقائي بشكل افتراضي، هذا يعني أنه بعد 18 شهرا، والتى بمرور المدة التى حددها المستخدم سيتم حذف البيانات تلقائيا وذلك بالنسبة لجميع خدمات جوجل.









وتقدم شركات التقنية الكبري خلال الفترة الأخيرة، للحفاظ على خصوصية مستخدميها سواء ميزات جديدة للتحكم في المعلومات التى تجمعها تلك المؤسسات عن المستخدمين، أو بتغيير جزءا من سياسة العمل الخاصة بها، مثل فيسبوك وجوجل وZoom.









ومع بداية العام الجاري، أتاحت شركة فيسبوك ميزة جديدة تسمى النشاط خارج فيسبوك Off-Facebook activity، والتى تتيح للمستخدمين الاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تفاعلوا معها.









وإلى جانب ذلك، إمكانية مسح تلك المعلومات من حساباتهم مباشرةً، والتحكم بالبيانات التي تشاركها الشركات والمواقع الإلكترونية الأخرى مع فيسبوك، ويمكن للمستخدمين إزالة تلك المعلومات وإلغاء ارتباطها مع فيسبوك، بالإضافة إلى القدرة على منع فيسبوك من الوصول إلى جميع الأنشطة التي يقومون بها خارج الشبكة.









وقررت فيسبوك طرح هذه الميزة الجديدة لحماية خصوصية رواد المنصة ومنع الشركات والتطبيقات والمواقع المتصلة بالشبكة بتتبع مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي والذي يتم عبر ملفات تعريف الارتباط، وتسجيل الدخول باستخدام موقع فيسبوك.









ومن بين شركات التكنولوجيا التى تمتلك تطبيقا للتواصل الاجتماعي هي شركة Zoom، والتى أطلقت تحديثا جديدا لحماية خصوصية مستخدميها وإصلاح لمشكلات الأمان الخاصة بالخدمة، بعد أن واجهت الخدمة العديد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة.









ويمكن استخدام ميزات الأمان الجديدة في تطبيق مؤتمرات الفيديو زووم Zoom ، لقفل الاجتماعات بسرعة، وإزالة المشاركين، وتقييد مشاركة الشاشة، والدردشة في الاجتماعات، وقامت زووم أيضًا بتمكين كلمات المرور افتراضيا لمعظم المستخدمين، ويمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات تحديد درجة تعقيد كلمات المرور لمستخدمي الخدمة من قطاع الأعمال.









ولاقى تطبيق مكالمات الفيديو زووم Zoom، نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد انضمام ملايين المستخدمين الجدد من جميع أنحاء العالم، في ظل اضطرار الناس للعمل من المنزل، لإيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد