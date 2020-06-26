AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

آخرها جوجل.. أبرز شركات التكنولوجيا العاملة على حماية خصوصية مستخدميها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:01 م
حوحل وفيسبوك
حوحل وفيسبوك
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت جوجل خلال اليومين الماضيين، في منشور على مدونتها أنها ستبدأ تلقائيا في حذف سجل الموقع الخاص بمستخدميها بشكل افتراضي لحماية خصوصية مستخدميها، مما يعني ان جوجل ستقوم بحذف بيانات التصفح تلقائيا بعد 18 شهرا، حيث ستكون ميزة الحذف خاصية افتراضية تحذف جميع بيانات المستخدمين تلقائيًا دون أي تدخل من جانب المستخدم.

ووفقا لما ذكرته وكالة "reuters" سيغطي الحذف التلقائي الجديد من جوجل سجل البحث، سواء على الويب أو داخل تطبيقات جوجل المخصصة للهواتف الذكية، وسجل موقع بالإضافة إلى الأوامر الصوتية التي يتم جمعها من خلال مساعد جوجل أو الأجهزة الأخرى التي تدعم Google Assistant.




وتأتي تحديثات عناصر التحكم الجديدة من جوجل في خطوة جديدة لتعزيز الخصوصية، حيث يواجه أكبر محرك بحث في العالم تدقيقًا متزايدًا على ممارسات جمع البيانات، حيث دفعت قوانين الخصوصية الجديدة في كاليفورنيا وأوروبا شركات الإنترنت إلى تعديل الممارسات التى تتعامل بها مع المستخدمين.


واتهمت شركة عملاق البحث جوجل العديد من الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل المستهلكين والمدعين العموم للولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية شركة جوجل بالخداع في جمع البيانات.


وأطلقت جوجل سابقا، خلال عام 2019، أداة تتيح للمستخدمين حذف سجل المواقع وبيانات الأنشطة تلقائيا، والتى تتيح لمستخدميها إمكانية حذف التلقائي بشكل افتراضي، هذا يعني أنه بعد 18 شهرا، والتى بمرور المدة التى حددها المستخدم سيتم حذف البيانات تلقائيا وذلك بالنسبة لجميع خدمات جوجل.


وتقدم شركات التقنية الكبري خلال الفترة الأخيرة، للحفاظ على خصوصية مستخدميها سواء ميزات جديدة للتحكم في المعلومات التى تجمعها تلك المؤسسات عن المستخدمين، أو بتغيير جزءا من سياسة العمل الخاصة بها، مثل فيسبوك وجوجل وZoom.


ومع بداية العام الجاري، أتاحت شركة فيسبوك ميزة جديدة تسمى النشاط خارج فيسبوك Off-Facebook activity، والتى تتيح للمستخدمين الاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تفاعلوا معها.


وإلى جانب ذلك، إمكانية مسح تلك المعلومات من حساباتهم مباشرةً، والتحكم بالبيانات التي تشاركها الشركات والمواقع الإلكترونية الأخرى مع فيسبوك، ويمكن للمستخدمين إزالة تلك المعلومات وإلغاء ارتباطها مع فيسبوك، بالإضافة إلى القدرة على منع فيسبوك من الوصول إلى جميع الأنشطة التي يقومون بها خارج الشبكة.  


وقررت فيسبوك طرح هذه الميزة الجديدة لحماية خصوصية رواد المنصة ومنع الشركات والتطبيقات والمواقع المتصلة بالشبكة بتتبع مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي والذي يتم عبر ملفات تعريف الارتباط، وتسجيل الدخول باستخدام موقع فيسبوك.


ومن بين شركات التكنولوجيا التى تمتلك تطبيقا للتواصل الاجتماعي هي شركة Zoom، والتى أطلقت تحديثا جديدا لحماية خصوصية مستخدميها وإصلاح لمشكلات الأمان الخاصة بالخدمة، بعد أن واجهت الخدمة العديد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة.


ويمكن استخدام ميزات الأمان الجديدة في تطبيق مؤتمرات الفيديو زووم Zoom، لقفل الاجتماعات بسرعة، وإزالة المشاركين، وتقييد مشاركة الشاشة، والدردشة في الاجتماعات، وقامت زووم أيضًا بتمكين كلمات المرور افتراضيا لمعظم المستخدمين، ويمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات تحديد درجة تعقيد كلمات المرور لمستخدمي الخدمة من قطاع الأعمال.


ولاقى تطبيق مكالمات الفيديو زووم Zoom، نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد انضمام ملايين المستخدمين الجدد من جميع أنحاء العالم، في ظل اضطرار الناس للعمل من المنزل، لإيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنافس Zoom .. جوجل تضيف ميزات جديدة لخدمة Meet

بعد حظر استخدامه.. خدمة Zoom تطلق تحديثا لحل مشكلات الخصوصية والأمن

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك تطلق وضع الـ Dark Mode.. تطبيق Google Duo يتيح المكالمات العائلية

Google Maps يضيف ميزة مشاركة الموقع لمستخدميه..صور

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ما لا تعرفه عن واتساب الأزرق WhatsApp Plus.. وفيسبوك ينافس تطبيق Zoom بميزة جديدة

جوجل تعمل على تشفير رسائل RCS في تطبيق Google Messages.. فيديو

ترشيحاتنا

فريق تركي آل الشيخ.. إقالة جوتي مدرب ألميريا من منصبه

شيطان في صورة حيوان وبعين واحدة.. فيديو وصور

حفاظا على الأم والجنين.. الصحة تنصح بتأجيل الحمل في زمن كورونا

بـ قصة شعر جديدة .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بفستان قصير

بشعر مبلل.. نورهان منصور تستعرض جمالها على الشاطئ

يموت زي ما هي ماتت .. والدة فتاة طلخا تروي تفاصيل مقتل ابنتها.. فيديو

AdvertisementS

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

محمد عواد يعلن إصابته بفيروس كورونا

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

وصفه بـ "المثمر".. أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على اجتماع الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

بشرة خير.. عقار لـ علاج كورونا يتوفر خلال 3 أسابيع بالأسواق المصرية

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر الشفاف.. إيمان العاصي تثير الجدل وتبرز أنوثتها

لن تتوقع.. طريقة للوقاية من فيروس كورونا

بـ الأبيض الجريء.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تخطف الأنظار