أشهرها فيسبوك.. كيف تمنع التطبيقات من تتبع موقعك الجغرافي خطوة بخطوة

الهواتف الذكية نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وقد سارت فيما بعد ميزة تتبع الموقع خاصية أساسية في بعض تطبيقات هواتف يستطيع الهاتف الذكي تتبع تحركات أينما كنت في هذه اللحظة، حيث تستخدم جميعنظام تحديد المواقع العالمي GPS، وقد سارت فيما بعد ميزة تتبع الموقع خاصية أساسية في بعض تطبيقات هواتف أندرويد وآيفون، والتي تأتي مدمجة أيضًا داخل أنظمة تشغيلها، وبينما تعد ميزة تتبع الموقع أمرا مفيدا لمعرفة الاتجاهات والطرق وأماكن المطاعم القريبة منك، إلا أنها قد تكون ميزة لها ضررها في نفس الوقت.





وجوجل، وتسهل ميزة تتبع الموقع عملية استهداف المستخدمين بالإعلانات المستهدفة وهى ظاهرة جديدة ولكن مزعجة جدا. وتستخدم شركات التقنية العملاقة ميزة تتبع الموقع- والتي يتم تفعيلها تلقائيا عندما يبدأ المستخدم في استخدام أين من تطبيقاتها-، مثل فيسبوك، وتسهل ميزة تتبع الموقع عملية استهداف المستخدمين بالإعلانات المستهدفة وهى ظاهرة جديدة ولكن مزعجة جدا.









وتجني العديد من الشركات مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون وجوجل وغيرها، أموالا طائلة من هذه الإعلانات، وذلك من خلال عرض إعلانات محددة للفئات التى ستهتم بمثل هذه المنتجات التى تروج لها تلك الشركات بناء على المعلومات التى تم جمعها عن طريق ميزة تحديد الموقع.





وكل ما سبق، يحدث؛ لمجرد أنك أعطيت الإذن لتلك التطبيقات بالحصول على معلوماتك من خلال ميزة تتبع المواقع.





ويمكنك منع أي من أنظمة التشغيل iOS أو أندرويد من تتبع موقعك باستمرار وهى عملية لا تحتاج سواء إيقاف تشغيل زر الموقع في قائمة إشعارات الهاتف، أو الذهاب إلى خيار الموقع ضمن إعدادات هاتفك الذكي.





ومن بين أبرز التطبيقات التى تستخدم بيانات موقعك لاستهدافك بالإعلانات المزعجة هو تطبيق فيسبوك، حيث يعمل عملاق التواصل الاجتماعي بأداة مدمجة داخل إعدادت موقعه والتى تم تطويرها في الأساس للعثور بسهولة على الأصدقاء القريبين الذين يستخدمون المنصة، ولكن يمكنك أن تمنع فيسبوك من معرفة مكانك ومنعه من الوصول إلى موقعك، وتستطيع إلغاء هذا الإذن من خلال: افتح تطبيق فيسبوك> ثم اذهب إلى الإعدادات setting>ثم إعدادات الحساب>ابحث عن خيار الموقع location> وقم بإلغاء تمكين الزر بجوار الخيار لتعطيله.





وتعتبر شركة جوجل من أكثر الشركات التى تستخدم ميزة تتبع الموقع لاستهداف المستخدمين بالإعلانات، والتى تجني منها ثروة طائلة، حيث أصبح الاستغناء عن خدمة خرائط جوجل أمرا صعبا هذه الأيام، بسبب الميزات الرائعة التى يقدمها تطبيق الملاحة الأشهر في العالم.





ويمكن منع جوجل من تتبع موقعك الجغرافي وذلك من خلال إيقاف سجل الموقع ، لذا اتباع الخطوات التالية: افتح الجدول الزمني Timeline ضمن تطبيق الخرائط> ثم انقرTimeline Settings> مرر لأسفل خيار إعدادات الموقع Location Settings> ثم سجل المواقع قيد التشغيل Location History is on> ثم ضغط على علامة الاختيار بجوار تشغيل ON.





ومن بين أكبر المواقع التى تتبع مستخدميها لإستهدافهم بالإعلانات المزعجة هو إنستجرام، حيث تعمل المنصة في الأصل كمنصة تسويقية لترويج المنتجات لأشهر العلامات حول العالم، وهى الأخرى تجني ثروة طائلة من بيع هذه الإعلانات، ويمكنك تعطيل تتبع موقعك على إنستجرام من خلال: الذهاب إلى الإعدادات> ثم الخصوصية> مرر لأسفل للوصول إلى خدمات الموقع> ثم انقر على الزر بجوار خيار الموقع لتعطيله.