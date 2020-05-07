بعد إحراقه في مسلسل البرنس.. ماذا يحدث عند وضع الهاتف الذكي في النار؟

، وخلال أحد مشاهده، أحرقت الفنانة سلوي عثمان هاتفا ذكيا في النار؛ لتدمير البيانات والتسجيلات التي بداخله، ولكن هل تعلم ما هي خطورة تعرض الهاتف الذكي للنيران. يعرض خلال شهر رمضان الكريم، مسلسل " البرنس





بداية يتسبب دخول الماء إلى الهاتف الذكى ، في حرق الدوائر الإلكترونية الحساسة داخل الجهاز فقط، والتى يمكن أن تتسبب في بعض الأحيان في عدم تشغيل الهاتف مرة أخرى، أو تقتصر في أحيان أخري على تلف قطع بسيطة من الهاتف، والتى يمكن استبدالها بأخري.





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وخلال الأشهر الماضية، ظهرت الكثير من الأخبار عن حوادث عديدة كان السبب الرئيسي فيها هو الهاتف الذكي، أو بالأخص بطارية الهاتف الذكي التي تعتبر قنبلة موقوتة يحملها كل منا معه معظم الوقت، ولكن هل فكرت يوما ماذا يحدث اذا تعرض هاتفك للنار بدل الماء.





مما تتكون بطارية الهاتف الذكي؟





تستخدم بطاريات "الليثيوم أيون" كثيرا في الإلكترونيات المحمولة نظرا لسعتها الكهربائية العالية، أي أنها تتميز بنسبة عالية بين قدرتها على إنتاج الكهرباء وقلة وزنها، وعلاوة على ذلك قدرتها على إنتاج الكهرباء التى لا تتأثر بعدد دورات إعادة شحنها، وهي أيضا ذات تسريب بطيئ عند عدم استخدامها.





وهي أشبه بجهاز يرسل ذرات مشحونة كهربائيا تعرف بالأيونات، من نقطة إلى أخرى عبر مادة موصلة تعرف تسمى الكهرل أو الإلكتروليت، والنقطتان هما أقطاب كهربائية تسمى الأنود والكاثود.





وتتكون بطارية الهاتف الذكي من ليثيوم أيون lithium-ion، وهي نوع من البطاريات التي يمكن إعادة شحنه، ويتكون القطب الموجب فيها من عنصر الليثيوم، ويتكون القطب السالب عادة من الكربون النشط، وتشمل مركمات أو بطاريات الليثيوم أيون عدة أنواع من البطاريات تعتمد على نوع التفاعل الكيميائي المميز لها.





والليثيوم مثله مثل الصوديوم من المواد النشطة كيميائيا، فهو يتفاعل بشدة مع الماء مكونا هيدروكسيد الليثيوم مع انطلاق غاز الهيدروجين وهو غاز سريع الاشتعال، لهذا تستخدم كهرلات في بطارية الليثيوم أيون لا تحتوي على الماء، وفي نفس الوقت لا يجب أن تلامس البطارية الماء، ولخطورة ذلك يقوم مصنعيها بتغليفها بعازل محكم لتفادي وصول الماء إليها.

وعند تعرض هاتفك لحرارة الطقس المرتفعة مثل ارتفاع دجات الحرارة في فصل الصيف، تتسبب الحرارة الزائدة في سخونة البطارية مما يؤدي إلى انفجارها في بعض الأحيان، بينما عند وضع بطاريات الليثيوم أيون العادية، في النيران مباشرة تكون معرضة للانفجار بسبب المواد الكيميائية سريعة الاشتعال الموجودة بداخلها، حيث ستنفجر البطارية مسببه ضررا كبيرا بالنسبة لك إذا كنت على مقربه منه أثناء الانفجار، فهو قد يؤدي في بعض الحالات إلى الموت.





ومع تعرض الهاتف إلى ألسنة النيران المباشر، ستتسبب البطارية في حدوث انفجار كبير بعد تعرضها للحرارة الشديدة، وتطاير أجزاء الشاشة المكونة من الزجاج مسببة خسائر فادحة، لذا احذر من وجود الهاتف في درجة حرارة مرتفعة، أو محاولة حرق الهاتف بالنار لأي سبب كان.