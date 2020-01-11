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تكنولوجيا

بالخطوات.. كيف تحافظ على عمر بطارية أيفونك.. صور

السبت 11/يناير/2020 - 01:27 ص
بالخطوات.. كيف تحافظ
بالخطوات.. كيف تحافظ على عمر بطارية أيفونك
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ندى على
إذا كنت واحدا من الذين يستخدمون بطارية هاتفهم بشكل عادى ومنظم وعلى الرغم من ذلك تعانى من قصر عمر بطارية هاتفك، فذكر موقع ZDNet الخطوات التى عليك اتباعها لفحص والحفاظ على بطارية الهاتف.

ويعانى البعض من بطارية هواتفهم الأيفون والتى ينفد عمرها بسرعة بسبب استخدام بعض التطبيقات، ولكن في أحيان عديدة تكون المشكلة من البطارية وليست من استخدام التطبيقات بكثرة.

وإليك الخطوات التى يجب القيام بها لمعاينة وفحص والحفاظ على صحة بطارية هاتفك.

1- صحة البطارية
ولفحص سلامة البطارية أولا عليك فتح قائمة الضبط واختار البطارية Battery ثم اختار Battery Health، وإذا كانت قدرة البطارية لديك تشير إلى أنها أعلى من 80% وبالنسبة لأداء البطارية فإنه يعطى كفاءة عالية ويمكنك معرفة ذلك عن طريق Peak Performance Capability فبهذه الحالة تعمل البطارية بشكل جيد.

أما في حالة أن البطارية غير ذلك فيتعين عليك حينها استبدال البطارية حيث أن البطارية تواجه مشكلة حقيقة.

2- هل حالة شحن الهاتف تسير بطريقة طبيعية؟
ويمكنك التعرف على هذا الأمر من خلال الدخول على قائمة الضبط ثم اختر Battery ثم Battery Level.

3- هل هناك تطبيق معين هو الذى يدمر بطارية هاتفك؟
ويمكنك معرفة إذا كان تطبيق معين هو الذى يدمر بطارية الهاتف من خلال Activity نشاط البطارية وستكون موجودة في قائمة الضبط تحت Battery Level ويمكنك معرفة أكثر التطبيقات استهلاكا للبطارية من خلال Show Activity ، ولغلق كل التطبيقات عليك تفعيل من القائمة Settings General واختر Background App Refresh.

4- إذا وجدت أن كل الخطوات التى قمت بها لم تأت بنتيجة كبيرة ولازالت تعانى من مشكلة نفاد البطارية، فعليك الدخول على الضبط ثم General ثم Reset All Settings ، ويمكنك مسح كل التطبيقات أيضا عن طريق Reset All Content and Settings.





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