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فن

لأول مرة.. لا هجوم على محمد رمضان والجمهور يمنح البرنس لقب "نمبر وان"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:37 م
البرنس - محمد رمضان
البرنس - محمد رمضان
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قسم الفن
ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي لا يتعرض فيها محمد رمضان لأي هجوم، مع عرض عمل فني جديد له، على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة. 

حيث لاقى مسلسل "البرنس"، الذي ينافس في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، رضا الكثير من المشاهدين، من الجمهور العادي والشخصيات العامة بل والفنانين أيضا، ولم يسوّق بطل العمل لـ البلطجة بأي شكل في هذا العمل، فضلا عن توقفه عن ترديد جملة "نمبر وان" التي استفزت كثيرا من متابعيه، خلال المواسم الماضية. 

ونجحت توليفة المخرج محمد سامي في إيقاف الهجوم على محمد رمضان، بل ومدحه ومدح أداءه، وأداء معظم الممثلين في "البرنس" الذي يحقق نسبب مشاهدات عالية في رمضان، في مباراة تمثيلية رائعة بين نجومه وخاصة أحمد زاهر وروجينا وإدوارد وأحمد داش وغيرهم. 

كان تصدر مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب لليوم الثاني على التوالي، باحتلاله أول ثلاث مراكز بمشاهد من المسلسل. 

كما تصدر مشهد تعدي فتحي " أحمد زاهر" بالضرب على شقيقه عادل "أحمد داش" و نورا " ريم سامي" ، تريند يوتيوب محققًا 950 ألف مشاهدة.

وشهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل "البرنس " تطورات أبرزها أن "عادل" أحمد داش يخبر شقيقه "رضوان البرنس" بأن قاتل زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه "سيف" هم أشقاؤه "فتحى" أحمد زاهر و"ياسر" محمد علاء" و"عبد المحسن" إدوارد، و"عبير" رحاب الجمل وزوجها "رأفت" أحمد فهيم.

وذهب رضوان إلى منزل "سميحة" "ونجية"، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى زوجتى والده وسألهما عن أولادهم، ليردا أنهما غير موجودين، فاضطرت "سميحة" أن تتصل ب "فتحى" أحمد زاهر وتبلغه بأن رضوان سأل عليهم.
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