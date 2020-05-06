لأول مرة.. لا هجوم على محمد رمضان والجمهور يمنح البرنس لقب "نمبر وان"

كما تصدر مشهد تعدي فتحي " أحمد زاهر" بالضرب على شقيقه عادل "أحمد داش" و نورا " ريم سامي" ، تريند يوتيوب محققًا 950 ألف مشاهدة.





وشهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل " البرنس " تطورات أبرزها أن "عادل" أحمد داش يخبر شقيقه "رضوان البرنس" بأن قاتل زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه "سيف" هم أشقاؤه "فتحى" أحمد زاهر و"ياسر" محمد علاء" و"عبد المحسن" إدوارد، و"عبير" رحاب الجمل وزوجها "رأفت" أحمد فهيم.





وذهب رضوان إلى منزل "سميحة" "ونجية"، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى زوجتى والده وسألهما عن أولادهم، ليردا أنهما غير موجودين، فاضطرت "سميحة" أن تتصل ب "فتحى" أحمد زاهر وتبلغه بأن رضوان سأل عليهم.