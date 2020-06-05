احذفوه حالا.. تطبيق شهيرعلى هواتف آندرويد يسبب ضررا لمستخدميه

اكتشف فريق الأمان في شركة VPNpro، أن تطبيقا شائعا على منصة تطبيقات أندرويد، يطلب من مستخدميه أذونات شديدة الخطورة، والتى يمكن أن تعرض أي مستخدم قام بتنزيله هذا التطبيق لهجوم قراصنة الإنترنت في أي وقت، حيث يمكن أن يسمح ذلك التطبيق للمتسللين بجمع المعلومات الشخصية التي يسرقها لكسب المال دون علم المستخدم.





جوجل بلاي " تحت اسم VivaVideo، أكثر من 100 مليون مرة، والذي طورته شركة تسمي QuVideo. وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، قد جرى تحميل التطبيق الضار الموجود على متجر تطبيقات هواتف أندرويد "" تحت اسم VivaVideo، أكثر من 100 مليون مرة، والذي طورته شركة تسمي QuVideo.









ويعد تطبيق VivaVideo، واحدا من أكثر تطبيقات تحرير الفيديو المجانية شيوعا على نظام أندرويد، وعلى الرغم من أنه قد يبدو غير ضار، إلا أن هذا غير صحيح، لأنه يطلب الوصول إلى العديد من الإعدادات على هاتف المستخدم.





ومن بين تلك الأذونات التى يطلب تطبيق VivaVideo، السماح بالوصول إليها هي قراءة وكتابة الملفات إلى محركات الأقراص الخارجية، بالإضافة إلى الوصول إلى موقع GPS المحدد للمستخدم حتى عندما لا يستخدم التطبيق.





ومن الواضح أن كل هذه البيانات المطلوبة ليست لتعديل مقطع فيديو، على سبيل المثل لماذا قد يحتاج تطبيقا لتعديل الفيديو معرفة المكان المحدد للمستخدم، حيث تعد معلومات مواقع المستخدمين من أكثر أنواع البيانات المربحة للمخترقي الإنترنت، حيث يمكن أن يسمح هذا للتطبيقات بإرسال تحديث للمكان الذي كنت فيه 14000 مرة في اليوم، إذ يحصل الهاكرز على 4 دولارات شهريا، مقابل بيع بيانات 1000 مستخدم نشط.





الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام تطبيق تعديل الفيديوهات VivaVideo بالتجسس على مستخدميه، حيث تم تحديده على أنه من بين برامج التجسس المستخدمة من قبل مجتمع المخابرات الهندي في عام 2017، والذي أوصي بحذفه على الفور.