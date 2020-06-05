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تكنولوجيا

كل ما تحتاج معرفته عن لعبة Valorant .. التحميل وطريقة اللعب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:01 ص
كل ما تحتاج معرفتة
كل ما تحتاج معرفتة عن لعبة Valorant..التحميل و طريقة اللعب
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قسم التكنولوجيا
منذ إعلان شركة Riot Games للألعاب عن لعبتها فالورانت Valorant أصبحت متاحة للاعبين فى مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد أن كانت فى نسخة بيتا مغلقة ومتاحة لعدد محدد فقط من اللاعبين، وانتشرت الكثير من التدوينات والمنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي عن كيفية اللعب وطريقة الإستخدام، حيث تتميز بأنها يمكن اللعب مع مجموعة كبيرة من اللاعبين المتواجدين فى أماكن مختلفة حول العالم.

وبحسب موقع livemint التقني، يمكن الحصول على اللعبة المجانية من على الإنترنت مثل باقي الألعاب الشهيرة الأخري ومنها PUBG وFortnite، ولكنها متاحة فقط على أجهز الكمبيوتر Windows PC حتى الاَن، على الرغم من وجود تقارير تشير إلى أن اللعبة ستكون متاحة على أجهزة PS4 و Xbox One و Nintendo Switch .

وللحصول على اللعبة يمكن زيارة موقعها الرسمي من هنا حتى تتمكن من تحميلها، نظرًا لأنها غير متواجدة على متاجر Steam أو Epic Games، وتحتاج لعبة فالورانت Valorant، مساحة تخزين تقدر بـ  7.3 جيجابايت.

وتعد لعبة فالورانت Valorant من الألعاب التكتيكية والتى تتكون من فريقين كل منهما يتكون من 5 لاعبين، ويمكن أن يكون الفريق الواحد يضم لاعبين من مختلف أنحاء العالم، وكل مباراة تتكون من 25 جولة ويعتبر الفريق الفائز هو من يتمكن من تحقيق الفوز فى 13 مباراة أولًا، ويمكن الاختيار بين شخصيات مختلفة لها قدرات مميزة ومختلفة عن الأخري، بالإضافة إلى إمكانية شراء الأسلحة فى بداية اللعبة.

اما طريقة اللعب، فيجب التحرك بشكل مستمر فى أنحاء الخريطة، فالوقوف في الخريطة يعني الموت المؤكد، نظرًا لأن الخريطة تكون صغيرة جدًا ولا يوجد بها أماكن كثيرة للإختباء.

ويعد الدرع واحدًا من أهم الأشياء التي يمكنك شرائها قبل كل جولة، ويوجد داخل اللعبة نوعين من الدروع، الاول يضيف 25 نقطة طاقة، والثاني يضيف 50 نقطة طاقة، ومن أهم الأدوات التى يجب عليك شرائها قبل كل جولة هي الدروع، الأمر يعيدنا من جديد إلى ضرورة الحفاظ على الأموال الخاصة بك فى اللعبة، وعدم صرفها بشكل متهور وخاصة عن طريق استخدام المهارات بشكل عشوائي.
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