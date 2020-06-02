مميزات تحديث ببجي Pubg الجديد..وضع Mysterious Jungle..فيديو

أطلقت لعبة ببجي موبايل الشهيرة PUBG MOBILE وضع الغابة الغامضة Mysterious Jungle، وذلك بعد العديد من الإعلانات التشويقية التى كانت تبثها الشركة خلال الفترات الماضية، بالإضافة إلى مجموعة من المميزات الجديدة إلى خريطة Sanhok.





وبحسب موقع gadgets التقني، يضيف تحديث ببجي jungle الجديد مجموعة من الرموز الجديدة totems للحصول على المكافئات المختلفة واستخدامها فى إصلاح الخوذة والسترة الواقية، واستعادة الطاقة والصحة أيضًا، ويمكن اللاعبين من العثور على أماكن تواجدها عبر رؤيتها على الخريطة.





وبالإضافة إلى الرموز الغامضة والقوية، سيتمكن اللاعبون أيضًا من تجربة المزايا التالية فى وضع Jungle Adventure الجديد، ومنها طعام الغابة والمنطاد الطائر.





أما بالنسبة لطعام الغابة الذي يأتى به تحديث ببجي الجديد، يمكن اللاعبين من العثور عليه فى جميع أنحاء خريطة سانهوك Sanhok، ويمكنهم سرقتها لتجربة التأثيرات الغامضة، حيث يمكنها التأثير على اللاعب وجعله يشعر بالدوخة، أو استعادة الصحة أو الطاقة.





أما بالنسبة للميزة الأخيرة وهى المنطاد، والذي سيسمح لللاعبين بالتنقل على إرتفاع مناسب من الأرض واستطلاع ساحة المعركة ومعرفة أماكن العدو، مما يمكنه من الهجوم عليه بطريقة أفضل.





جدير بالذكر، أن الإصدار المحدث من اللعبة أصبح متاحًا بداية من اليوم على كل من أجهزة Android و Apple، ويبلغ حجمه 142 ميجابايت فقط.



