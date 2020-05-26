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تكنولوجيا

ببجي تطلق تحديثا لمساعدة اللاعبين على الفوز.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:01 ص
ببجى تطلق تحديث جديد
ببجى تطلق تحديث جديد يشمل روبوتات جديدة لمساعدة اللاعبين على
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ندى على
حصلت لعبة ببجى PUBG على تحديث جديد على نسختها بأجهزة الكمبيوتر، عن طريق إضافة  بعض الروبوتات الجديدة bots ، تساعد في قتل بعض المهاجمين والفوز ببعض الجولات، مثل التحديث الأخير للعبة  فورتنيت Fortnite . 


وبحسب موقع  SlashGear التقنى فإن تحديث ببجى الجديد وهو تحديث 7.2 يساعد على وضع تصنيفات جديدة وإجراء تعديلات للحصول على فرص متكافئة من الأسلحة بين اللاعبين. 




وكان قد تم إدخال التغييرات على اللعبة بفضل التحديث الجديد 7.2 منذ عدة أيام، ولكن سيستطيع كل لاعبى نسخة ببجى على أجهزة الكمبيوتر رؤية جميع التغييرات اليوم الثلاثاء، 26 مايو. 


وبالنسبة لمعظم اللاعبين، فإن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في هذا التحديث هو وصول الروبوتات الجديدة إلى اللعبة؛ فهي تظهر فقط في المباريات التى يحدث فيها عدم تكافئ بين اللاعبين. حيث إن هذه الروبوتات موجودة بالأساس لخدمة لاعبين جدد قد يفتقرون إلى المهارات في اللعبة ويشعرون بالإحباط إزاء افتقارهم إلى النجاح. 


وكان آخر تحديث لببجى تحديث (v0.18.0) ويحتوى على العديد من المميزات والإضافات الجديدة للعبة، حيث يعتبر أكبر تحديث للعبة منذ إطلاقها، منها تأثيرات جوية جديدة من عاصفة رملية على خريطة ميرامار الصحراوية، ويضيف منظار  2.7x  إلى بندقية Win94.

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