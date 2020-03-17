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تكنولوجيا

تعرف على تحديث ببجى الجديد.. يحل كل مشكلات اللاعبين وإليك كيفية تفعيله

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:15 ص
تعرف على تحديث ببجى
تعرف على تحديث ببجى الجديد.. يحل كل مشكلات اللاعبين وإليك كي
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ندى على
يعانى الكثير من مستخدمى لعبة ببجى من حدوث لاج أو تأخير في تحميل اللعبة، أو توقفها أثناء اللعب وبالتالى تأخر اللاعب زمنيا عن فريقه فى اللعبة، ويعتبر هذا السبب من أكثر الأسباب التى تؤرق مستخدمى اللعبة. 

وتم إصدار تحديث جديد للعبة ببجى، وهو تحديث كورى للعبة، أصدرته دولة كوريا الجنوية لدول شرق آسيا، حيث أن هذا التحديث قضى على كل مشكلات اللاعبين المتعلقة بالتأخير وبطء التحميل، كما أن التحديث طوال الوقت يمنح مكافآت كثيرة للاعبين أكثر من النسخة العالمية. 

ومن مميزات التحديث الكورى للعبة ببجى، أن المستخدمين للعبة ليسوا مضطرين لحذف النسخة العالمية للعبة ببجى، حيث أنه يمكن القيام باستخدام النسختين في آن واحد. 

ولتفعيل التحديث الكورى عليك الدخول على متجر Google Play  لهواتف الأندرويد ، وApp Store ، وتغيير الموقع إلى دولة كويا واستخدام برنامج VPN وتغيير IP الخاص بالجهاز، جيث أنها متوفرة فقط في دولة كوريا الجنوبية ودول شرق آسيا فقط. 

وكانت لعبة ببجي قد حصلت على تحديث شهر مارس الخاص بالنسخة العالمية، وهو تحديث  0.17.0. 

ولعبة ببجى صدرت عام 2017 على الكمبيوتر كلعبة فيديو، وصدرت منها نسختان للهواتف المحمولة في 2018 لمنصتي iOS ، و‌أندرويد.

وحسب آخر إحصاء فإن عدد اللاعبين الممارسين للعبة ببجي يبلغ 227 مليون لاعب شهري، و87 مليون لاعب يومي، وعدد الهواتف التي تستخدم لعبة ببجي وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط يوميًا بخلاف الدول المحظور فيها اللعبة.ووصل عدد الأشخاص الذين لعبوا لعبة ببجي حتى الآن ما يقرب من 400 مليون لاعب على مستوى العالم.

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