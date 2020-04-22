PUBG ببجي تكشف عن تحديث جديد.. أوضاع وأماكن جديدة

تستعد لعبة PUBG MOBILE ببجي الشهيرة لطرح تحديثها الجديد بعد 48 ساعة تحديدًا في 24 أبريل الجاري، والذي ستضمن إضافة وضعين جديدين، وإصدار جديد ومحسن من خريطة Miramar.





وبحسب موقع جادجست 360 التقني، سيحمل تحديث ببجي الجديد إسم 0.18.0 بينما سيبغ حجمه حوالي 2 جيجابايت، ليقدم خريطة جديدة تسمى Miramar 2.0، مع وضعى Scramble Safety وJungle Adventure Guide، بالإضافة لبعض التغييرات الطفيفة الأخرى.





ويشتمل التحديث الجديد على منطقة جديدة فى خريطة Miramar 2.0 تسمي Water City، وإضافة سيارة جديدة تحمل اسم Golden Mirado، وآلات البيع التي يمكن استخدامها فى الحصول على مشروبات الطاقة.





ومن المتوقع أن يكون وضع Scramble Safety مستحدثًا من وضع EvoGround الجديد، ولكن سيكون به دائرة زرقاء داخل المنطقة الآمنة القابلة للتشغيل، وسيتعين على اللاعبين البقاء خارج هذه المنطقة الزرقاء الجديدة وإلا سيلحق بهم الضرر.





كما تمت إضافة وضع Jungle Adventure Guide Mode، وسيكون جزءًا من خريطة "Sanhok" ومن المتوقع الحصول على تفاصيل حوله فى الأيام القادمة، وتتضمن التحديث بعض التغييرات الأخرى كشاشة نتائج جديدة، مع وضع تدريب جديد، وأيضًا إنجازات جديدة، بالإضافة لزووم بصرى إلى بندقية Win 94.



