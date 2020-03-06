بعد الأزمات و تراجع اللاعبين .. ببجي موبايل تفرض الطوارئ

طفت العديد من المشكلات المتعلقة بلعبة ببجي موبايل لتخلف ورائها إنحسار فى الاقبال من اللاعبين على ممارستها لتعطف الشركة المبرمجة للعبة على ايجاد حلول منقطعة .





تعيش الشركة المبرمجة للعبة ببجي موبايل حالة من الطوارئ عقب وجود العديد من الاساليب الغير شرعية من قبل بعض الهاكرز للحصول على مستويات أعلى والخوض فى مراحل تمكنهم من السيطرة على اللاعيبين .





وتعمل الشركة المبرمجة للعبة ببجي على تطوير أنظمتها لمكافحة الهاكز والمحتالين المتربين الى اللعبة حتى تؤمن كافة مستخدميها .



