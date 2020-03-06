AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد الأزمات و تراجع اللاعبين .. ببجي موبايل تفرض الطوارئ

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:57 ص
ببجي موبايل
ببجي موبايل
Advertisements
صدى البلد
طفت العديد من المشكلات المتعلقة بلعبة ببجي موبايل لتخلف ورائها إنحسار فى الاقبال من اللاعبين على ممارستها لتعطف الشركة المبرمجة للعبة على ايجاد حلول منقطعة .

تعيش الشركة المبرمجة للعبة ببجي موبايل حالة من الطوارئ عقب وجود العديد من الاساليب الغير شرعية من قبل بعض الهاكرز للحصول على مستويات أعلى والخوض فى مراحل تمكنهم من السيطرة على اللاعيبين .

وتعمل الشركة المبرمجة للعبة ببجي على تطوير أنظمتها لمكافحة الهاكز والمحتالين المتربين الى اللعبة حتى تؤمن كافة مستخدميها .

وحسب آخر إحصاء فإن عدد اللاعبين الممارسين للعبة ببجي يبلغ 227 مليون لاعب شهري، و87 مليون لاعب يومي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقائق وأرقام لا تعرفها عن «ببجي».. الأولى في الشرق الأوسط وآسيا رغم حظرها

تحدي المليون دولار.. آبل تتحدى الهاكرز بإختراق أجهزتها

صاحب الـ53 عاما .. أكبر لاعب كرة قدم يجدد عقده للموسم الـ 35

لبيعها بيانات مستخدميها.. تغريم شركات اتصالات أمريكية أكثر من 200 مليون دولار

لعبة PUBG Mobile تطلق تحديثها لشهر مارس.. إليك الجديد

ترشيحاتنا

أحمد حسن يوجه رسالة خاصة إلى كهربا.. تعرف على التفاصيل

الموت يفجع المطرب الشعبي مجدي شطة

أنا آخر من خرج من الحرم .. تعليق مؤثر من أحمد سعد على إخلاء الحرم المكي أثناء أدائه مناسك العمرة

إعادة فتح بوابات الحرمين الشريفين بعد إغلاقها مؤقتا بسبب كورونا

بشرى سارة عن موعد نهاية كورونا.. وتفاصيل رفع الحظر عن أول مدينة صينية في ووهان الموبوءة

الفزع يجتاح ألمانيا.. اختفاء الكمامات الطبية بالصيدليات ونفاد السلع الغذائية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض مميزة وهدايا من شانجي على صيانة سيارة M50S

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه