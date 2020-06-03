بعد طول انتظار..رسميًا إطلاق لعبة Valorant .. طريقة تحميلها

أعلنت شركة ريوت جيمز Riot Games عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر Twitter، عن إطلاقها لعبة VALORANT الشهيرة اليوم، فى كل من الهند ودول اَسيا والشرق الأوسط وأوروبا.





اللعبة يتقاتل فيها فريقان، يتكون كل منهما من 5 لاعبين ضد بعضهما البعض ، والفائز هو من يتمكن من الفوز بأكبر عدد جولات ممكنة خلال 24 جولة لعب ، على مجموعة من الخرائط المتنوعة، مما يعني أنه يمكن الاستمتاع باللعبة لساعات طويلة وتغيير الخرائط، ومنها خريطة Ascent.





كما أن لعبة Valorant، لا تعتبر لعبة تكتيكية فحسب بل تحتوي على مجموعة من العملاء ذوي القدرات الخاصة والتي يمكنك استخدامها بالشكل المناسب لخطتك، بالإضافة إلى ترسانة من الأسلحة المختلفة.





وبحسب موقع gadgets التنقي، يمكن تحميل لعبة Valorant من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بها والضغط على زى "العب الاَن" "Play Now"، ثم إنشاء حساب جديد، وبمجرد الانتهاء من عملية التسجيل، سينقلك موقع الويب الخاص باللعبة إلى صفحة التحميل، و يمكنك الدخول إلى موقع اللعبة الرسمي من هنا .









أما إذا كنت تريد إنشاء حساب جديد على الموقع لتتمكن من تسجيل دخولك إلى اللعبة، عليك التأكد من اختيار الدولة بشكل صحيح نظرًا لأن اختيار الدولة سيحسن سرعة دخولك إلى اللعبة وارتباطك بالمنطقة الجغرافية الخاصة بدولتك، والحصول على أفضل سرعة ممكنة اثناء اللعي، بدون استخدام أي من برامج VPN.





فقط قم بتحميل الـ Launcher الخاص باللعبة بعد إتمام عملية التسجيل، وبعد تحميله وتثبيته على جهاز الكمبيوتر، قم بتسجيل الدخول إلى اللعبة من خلال الحساب الذي قمت بإنشائه مسبقًا، وبعد ذلك سيتم إتاحة تحميل اللعبة والتى تقدر مساحتها بحوالي 4 جيجابايت، وتطلب مساحة تخزين تقدر بـ 7 جيجابايت كذاكرة مؤقتة.



