أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب يختبر ميزة جديدة.. و5 حيل لا تعرفها عن جوجل بلاي

فى الأيام الماضية

ارتفاعًا كبيرًا فى عدد المستخدمين، نظرًا للمحتوى الإخبارى الذى يقدمه و بسبب تظاهرات مقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد عناصر من أفراد الشرطة الأمريكية.