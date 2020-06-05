أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب يختبر ميزة جديدة.. و5 حيل لا تعرفها عن جوجل بلاي

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
انضمت منصة مشاركة الصور الشهيرة سناب شات Snapchat، إلى الحرب القائمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و تويتر، بعد أن أتخذت الشركة المالكة للخدمة قرارا بإيقاف الترويج لمنشورات ترامب، وذلك بسبب تحريضها على العنف.
أعلنت شركة نوكيا Nokia، اليوم، ولأول مرة عن تلفاز ذكي جديد يسمي Nokia Smart TV، والذى يعمل بنظام التشغيل Android Pie، ويحتوي على معالج رباعي النوأة من نوع CA53.
تضم منصة جوجل بلاي Google Play، المملوكة لشركة جوجل مجموعة واسعة من التطبيقات المميزة، حيث جوجل بلاي Google Play، المتجر الإلكتروني الرئيسي المخصص لتطبيقات وألعاب أجهزة االذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، حيث يمكن لمستخدمي التطبيق التمتع بالعديد من التطبيقات والألعاب الحديثة من مكتب جوجل بلاي، وفيما يلى نستعرض بعض النصائح والحيل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة أثناء استخدام متجر جوجل.
يعاني بعض مستخدمي أجهزة آبل Apple، من بعض القيود التى تفرضها الشركة أثناء استخدام أجهزة آيفون iPhone وآيباد iPad، لاسيما فيما يخص اتصال هذه الأجهزة بالهواتف الأخرى المنافسة.
يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، حاليا تحديثا يعد الأكثر أهمية لملايين المستخدمين، وقد شهدت الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحسينات جديدة على محادثات الفيديو الجماعية، بينما لا تزال ميزتى رموز الاستجابة السريعة QR والنسخ الاحتياطية المشفرة في مرحلة الاختبار.
كشفت شركة باناسونيك اليابانية Panasonic الرائدة فى صناعة التكنولوجيا، عن سماعة الأذن الللاسلكية Panasonic RZ-S500W بميزة إلغاء الضوضاء، والتى ستصبح المنافس الأقوي لسماعات اَبل اللاسلكية AirPods Pro، وسماعة RZ-S300W لهواة الحجم الصغير والراحة.
تتسابق العديد من شركات الهواتف الذكية فى الفترة الأخيرة على إضافة أفضل التحسينات كاميرات الهواتف الذكية خاصتها، ومن بينها شركة شاومى الصينية، التى كشفت تسريبات جديدة عن هاتفها القادم Xiaomi Mi CC 10 الذى سيأتى بعدسات telephoto تدعم تقنية التقريب البصري 120X .
كشفت تسريبات جديدة عن عود شركة إتش تي سي HTC التايوانية الرائدة فى مجال الصناعة التكنولوجية للمنافسة من دديد، من خلال هاتفها HTC Desire 20 Pro ، والذي سيحمل مواصفات عالية تتيح للشركة العودة إلى المنافسة مرة أخري.
تستعد شركة أوبو oppo الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة OPPO Reno 4، اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2020.
أعلنت إدارة منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook عن بدء تنفيذ قرارات جديدة من خلال وضع علامة على الصفحات الاخبارية ووسائل الاعلام التابعة لحكومات الدول، بالإضافة إلى حظر الإعلانات السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية.
قررت شركة الألعاب الأمريكية Epic Games تأجيل إطلاق أخر تحديثات لعبتها الشهيرة فورتنايت Fortnite، حيث ينتظر الملايين من عشاقها الموسم الثالث، والذى تم تأخيره إلى يوم 15 يونيو .
أعلن جاك دورسي Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة تويتر للتواصل الإجتماعى، عن تبرعه بمبلغ 3 ملايين دولار لمنظمة أنشأها اللاعب السابق فى اتحاد كرة القدم الأميركي NFL كولين كايبرنيك Colin Kaepernick.
أصبح عملاق التواصل الإجتماعى الشهير فيسبوك Facebook يمتلك الخبرة الكافية لتوفير المميزات التى يحتاج إليها مستخدميه، ولذلك قامت شركة فيسبوك بإطلاق خاصية نقل ونسخ الصور عبر خدمات جوجل Photo فى جميع أنحاء العالم .
شهد موقع التدوينات القصيرة الشهير تويتر Twitter فى الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا فى عدد المستخدمين، نظرًا للمحتوى الإخبارى الذى يقدمه و بسبب تظاهرات مقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد عناصر من أفراد الشرطة الأمريكية.
منذ إعلان شركة Riot Games للألعاب عن لعبتها فالورانت Valorant أصبحت متاحة للاعبين فى مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد أن كانت فى نسخة بيتا مغلقة ومتاحة لعدد محدد فقط من اللاعبين، وانتشرت الكثير من التدوينات والمنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي عن كيفية اللعب وطريقة الإستخدام، حيث تتميز بأنها يمكن اللعب مع مجموعة كبيرة من اللاعبين المتواجدين فى أماكن مختلفة حول العالم.