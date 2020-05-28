نوكيا تطرح تليفزيون Nokia 43.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة نوكيا للأجهزة الذكية عن تليفزيون جديد يحمل موديل Nokia 43، ومن المتوقع أن يتم إصداره فى الأسواق يوم 4 يونيو المقبل، حيث سيكون متاحًا للشراء من خلال منصة Flipkart.









وبحسب موقع 91mobiles التقني، فإنه من المتوقع أن يأتى تليفزيون Nokia 43 الجديد بنظام تشغيل Android TV، مع شاشة كاملة بدون أي حواف جانبية، لتحصل على أفضل تجربة مشاهدة.









ويتميز تليفزيون Nokia 43 بشاشة قياس 43 بوصة وبدقة Full HD، كما تدعم تطبيقات شهيرة مثل Netflix و YouTube وDisney + Hotstar و Prime Video.









ويعمل تليفزيون Nokia 43، بمعالج قوي رباعي النواة مع معالج رسوميات من نوع Mali-450 MP GPU، وذاكرة وصول عشوائي رام 2.25 سعة جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت.









ويحتوي تليفزيون Nokia 43 الجديد، على اثنين من مكبرات الصوت بقوة 12 واط، مدمجتين مع Dolby Audio و DTS TruSurround للعناية بالصوت وتقديم أفضل أداء.







