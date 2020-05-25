بنظام أندرويد.. ريلمى Realme تطلق أول شاشة تليفزيون ذكى بنسختين.. فيديو

أعلنت العلامة التجارية Realme ريلمي المملوكة لشركة OPPO أوبو الصينية، على موقعها الرسمى على تويتر عن أول شاشة تليفزيون ذكي لها، تعمل بنظام تشغيل Android أندرويد، وقامت بإطلاقها في السوق الهندية ثانى أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.





وتأتى شاشة تليفزيون ريلمى الذكية بنسختين الأولى بشاشة قياس 32 بوصة وبجودة 720 بيكسل، والثانية بشاشة قياس 43 بوصة وبجودة 1080 بيكسل.









وتتميز الشاشات باحتوائها على تقنيات HDR10 و HLG ويصل نقاء الشاشة ل 400 nits حيث تدعم وضوح الألوان وجودة الصورة بشكل كبير، كما تستخدم معالج من نوع MediaTek رباعى النواة، بالإضافة إلى سماعات رباعية معتمدة من Dolby Audio بقدرة 24 واط.





وستبدأ ريلمى ببيع شاشات التليفزيون في جميع أنحاء العالم بدءا من 2 يونيو القادم، حيث ستكون الشاشة الاولى قياس 32 بوصة بسعر 170 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 2700 جنيه مصرى.





أما الشاشة الثانية قياس 43 بوصة فستكون بسعر 290 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 4600 جنيه مصرى.



وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيقها مبيعات تجاوزت المليون وحدة لسماعاتها اللاسلكية منذ طرحها، والتى شملت إصدارات Buds Air وBuds Wireless.



